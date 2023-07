Il racconto perfetto serie tv Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

Mercoledì 26 luglio, Rai 2 propone in prima serata la puntata Un omicidio annunciato di Delitti in Paradiso. La serie, appartenente al genere crime, è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Delitti in Paradiso Un omicidio annunciato, regista e dove è girata

Un omicidio annunciato di Delitti in Paradiso è ideato da Robert Thorogood. La puntata è una produzione originale della Red Planet Pictures, Atlantique Production, Kudos, BBC e France Television.

Il dodicesimo capitolo ha debuttato ufficialmente lo scorso 6 gennaio sull’emittente britannica BBC One. In totale, la stagione è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. La TV di Stato ne propone uno alla settimana, nella prima serata del mercoledì. Per questo, salvo cambiamenti di palinsesto, il finale di stagione è previsto sulla seconda rete Raiper il prossimo 9 agosto.

La trama di Delitti in Paradiso 12 è ambientata nell’immaginaria isola di Saint Marie. Quest’ultima, nella realtà, corrisponde a Guadalupa, atollo appartenente all’Arcipelago delle Antille Francesi dove si sono svolte le riprese.

Delitti in Paradiso Un omicidio annunciato, la trama

Nel corso di Un omicidio annunciato di Delitti in Paradiso, il protagonista Neville riceve una lettera in cui, qualcuno, profetizza un omicidio. Poco tempo dopo, le forze dell’ordine sono allertate per la presenza di un cadavere a largo della costa.

Come appurato con gli esami autoptici, la vittima si chiama Jake Dalton. Quest’ultimo si è trasferito c0n la moglie Rose sull’atollo solo pochi anni prima del decesso. Con la coniuge, Dalton ha avviato una redditizia attività di servizio di taxi – boat.

Spoiler finale

Durante Un omicidio annunciato di Delitti in Paradiso, le indagini sono decisamente complesse. In particolare, i protagonisti faticano a comprendere le motivazioni che hanno spinto il killer ad avvertire dell’omicidio il detective Neville.

Quest’ultimo, però, è convinto di sapere il nome dell’omicida, che secondo lui è David Cartwright. Nonostante sia in possesso solo di prove circostanziali, il personaggio principale decide comunque di affrontare personalmente il sospettato. Cartwright, poco più tardi, è ritrovato a sua volta privo di vita dopo aver subito una coltellata.

Delitti in Paradiso Un omicidio annunciato, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella puntata Un omicidio annunciato di Delitti in Paradiso, in onda nella prima serata di Rai 2 nella giornata di mercoledì 26 luglio.

Ralf Little : Neville Park;

: Neville Park; Tahl Miles : Marlon Pryce;

: Marlon Pryce; Shantol Jackson : Naomi Thomas;

: Naomi Thomas; Ginny Holder : Darlene Curtis;

: Darlene Curtis; Kent Riley : Andrew Buckley;

: Andrew Buckley; Chelsea Edge: Sophie Chambers.