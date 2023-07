La Promessa, le trame dal 31 al 4 agosto

Condividi su

Venerdì 28 luglio, la prima serata di Rai 2 propone le prime puntate della seconda stagione di Professor T dal titolo Anello di fuoco e Omicidi in maschera. Gli episodi, oltre che in streaming, sono visibili anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Professor T Anello di fuoco, regista e dove è girata

Anello di fuoco e Omicidi in maschera di Professor T sono una produzione originale della Eagle Eye Drama. I produttori esecutivi sono Walter Iuzzolino, Bert Hamelinck e Jo McGrath.

Gli ideatori e sceneggiatori della seconda stagione di Professor T sono, così come nel primo capitolo, Matt Baker e Malin Sarah Gozin. La regia, invece, è di Dries Vos. Le riprese si sono svolte in Gran Bretagna, dove le puntate sono state trasmesse in prima tv a partire dal settembre del 2022.

Il secondo capitolo della fiction è composto da sei appuntamenti, che a loro volta hanno durata di circa 50 minuti ciascuno. Rai 2, salvo cambi di programmazione, trasmette due puntate alla settimana, nella prima serata del venerdì. Per questo, il finale di stagione è previsto per venerdì 11 agosto.

Professor T Anello di fuoco, la trama

Durante Anello di fuoco di Professor T, la polizia è chiamata ad intervenire in seguito a un incendio in una casa. Un giovane studente, per il rogo, è rimasto gravemente ustionato, al punto da entrare in coma.

Inizialmente, la vicenda ha i contorni di un incidente. In seguito, però, le forze dell’ordine si rendono conto che l’incendio è doloso e che la vittima è stata drogata e gettata deliberatamente tra le fiamme.

Gli investigatori decidono di chiedere aiuto a Professor T. Quest’ultimo, intanto, è perseguitato da un incubo ricorrente e, per tale motivo, decide di andare in analisi.

Omicidio in maschera, la trama

Oltre ad Anello di fuoco, Professor T interpretato da Ben Miller, è protagonista anche dell’episodio Omicidi in maschera. In esso, qualcuno ha ucciso un noto avvocato e la sua seconda moglie. La dinamica dell’omicidio è molto simile a quella di un caso che la vittima aveva perseguito con successo quindici anni prima.

Professor T Anello di fuoco, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda stagione di Professor T, al via su Rai 2 da venerdì 28 luglio.

Ben Miller : Professor T;

: Professor T; Emma Naomi : Lisa Donckers;

: Lisa Donckers; Barney White : Dan Winters;

: Dan Winters; Andy Gathergood : Paul Rabbit;

: Paul Rabbit; Sarah Woodward : Ingrid Snares;

: Ingrid Snares; Juliet Aubrey : Christina Brand;

: Christina Brand; Frances de la Tour: Adelaide.