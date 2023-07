Stasera in tv lunedì 31 luglio 2023, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 24 luglio 2023. Su Raitre, l’attualità con il programma di Sigfrido Ranucci, Report Estate. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv lunedì 24 luglio 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Il giovane Montalbano. Titolo dell’episodio di stasera: “Ferito a morte”. Il dispiacere di Montalbano (Michele Riondino) per il pensionamento di Carmine Fazio (Andrea Tidona) è mitigato dalla presenza in commissariato di Giuseppe (Beniamino Marcone), figlio del poliziotto. Mentre indaga sull’omicidio di un usuraio, Salvo riceve la visita del padre.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Report Estate. Con Sigfrido Ranucci rivediamo le inchieste interessanti e gli approfondimenti su politica, economia e società. Tra i servizi più apprezzati, “La carne della discordia” di Giulia Innocenzi: l’Italia è il primo Paese a vietare la carne a base cellulare, dopo una raccolta firme promossa da Coldiretti.

Su Rai 5, alle 21.15, il film documento del 2020, di Duccio Fabbri, Sqizo, con Louis Wolfson. La vita di Louis Wolfson, scrittore “visionario” nato nel Bronx, che ha rifiutato la lingua madre inventando un idioma del tutto personale. Ribelle a qualsiasi forma di costrizione sociale, continua a vivere ai margini.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Informare senza alzare i toni, evitando le “risse” che spesso si verificano in altri studi televisivi: questa è la scelta di Giuseppe Brindisi, che anche stasera approfondisce le notizie relative a politica, cronaca ed economia che negli ultimi giorni hanno dominato le prime pagine dei quotidiani.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Temptation Island. Qualche settimana di tentazioni per capire se in una coppia c’è ancora tutto ciò che serve per andare avanti: una formula che continua ad appassionare, ogni lunedì sera, uno spettatore italiano su quattro. Ad accompagnare i protagonisti in questo viaggio nei sentimenti c’è sempre Filippo Bisciglia.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Inside. Rivediamo gli speciali realizzati dagli inviati di Davide Parenti. Si parte con quello dedicato alla morte del manager del Monte dei Paschi David Rossi, avvenuta nel 2013. Ufficialmente Rossi si tolse la vita gettandosi dalla finestra del suo ufficio; in molti, la famiglia in primis, credono che sia stato ucciso.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie, con Fortunato Cerlino. Napoli. La cosca capeggiata da Pietro Savastano controlla la zona di Secondigliano: spaccio di droga, appalti truccati e traffici illeciti di rifiuti. Ma il rivale Salvatore Conte vuole appropriarsi del business.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico show. Un’altra serata con il meglio dello show condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino). Rivediamo, tra gli altri, i monologhi di Gianluca De Angelis e Marta Zoboli, che lavorano in coppia dal 2016.

Su Real Time, alle 21.30, il reality La casa dei sogni di Barbie: la sfida. Al via il nuovo reality condotto da Ashley Graham che vede otto coppie di celebri designer sfidarsi per trasformare una residenza nella casa dei sogni di Barbie. Il fortunato vincitore potrà risiedere nella villa.

I film di questa sera lunedì 24 luglio 2023

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1998, di John Dahl, Il giocatore, con Matt Damon, Edward Norton. Mike sta cercando di cambiare vita e smettere con il gioco d’azzardo. Ma quando un amico uscito di prigione ha bisogno del suo aiuto, il giovane torna al tavolo verde.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2011, di Andrew Niccol, In time, con Justin Timberlake, Amanda Seyfried. In un futuro inquietante, la vita normale dura solo 26 anni. Per ottenere altro tempo, bisogna pagare. Will cerca di riuscirci con l’aiuto di Sylvia, un’affascinante ereditiera.

Su Iris, alle 21.00, il film biografico del 2013, di Justin Chadwick, Mandela: la lunga strada verso la libertà, con Idris Elba. La vita di Nelson Mandela, dalla sua infanzia in un villaggio rurale fino alla sua elezione come primo presidente nero democraticamente eletto in Sudafrica.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2021, di Kaethe Niemeyer, Rosamunde Pilcher – Come stregata, con Jordis Richter. Grace lascia la Cornovaglia e il fidanzato per trasferirsi a Londra e realizzare il suo sogno di diventare costumista. Ma prima di partire si reca da una cartomante.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2013, di Rocco Papaleo, Una piccola impresa meridionale, con Rocco Papaleo, Riccardo Scamarcio. Costantino, spretato per amore, torna al paese natìo. Lì, per evitare lo scandalo, la madre lo manda a vivere in un faro. Lui, però, non rimarrà solo per molto tempo.

Stasera in tv lunedì 24 luglio 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2022, di Olivia Wilde, Don’t Worry Darling, con Florence Pugh, Harry Styles. Alice e Jack vivono nella comunità utopica di Victory. All’apparenza tutto sembra perfetto, ma in realtà la felicità di tutti nasconde un sistema di valori poco edificante.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Antoine Fuqua, Southpaw – L’ultima sfida, con Jake Gyllenhaal. Billy Hope è un boxeur al culmine della carriera. Ma una tragedia lo spinge all’abuso di alcool e farmaci, finché un ex pugile decide di prenderlo sotto la sua ala protettiva.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Eric Brevig, Viaggio al centro della Terra, con Brendan Fraser. Dieci anni dopo la scomparsa del fratello, lo scienziato Trevor entra in possesso dei suoi appunti e si convince di doverlo cercare in Islanda. Lì vivrà un’avventura incredibile.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2010, di Pierre Morel, From Paris With Love, con Jonathan Rhys-Meyers, John Travolta. Parigi. James Reece, metodico agente della Cia, viene affiancato dal rozzo Charlie Wax in un’indagine sul narcotraffico. E c’è anche da sventare un attentato terroristico.