Sei Sorelle, le trame dal 14 al 18 agosto

My Home My Destiny, soap opera in onda su Canale 5 dalle 15:40, prosegue la propria programmazione nella settimana dal 16 al 18 agosto. La serie, lunedì 14 e martedì 15, non è in programmazione a causa delle festività di Ferragosto. I tre episodi settimanali sono visibili anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

My Home My Destiny 16 18 agosto, regista e dove è girata

My Home My Destiny appartiene al genere drammatico ed è prodotta in Turchia da OGM Pictures. Il titolo originale è Dogdugun Ev Kaderindir ed è tratto da una storia vera. La trama, inoltre, è l’adattamento televisivo del bestseller Camdazi Kir, scritto dalla psicologa Gulseren Badayicioglu che, per comporlo, ha raccolto in un libro vari racconti di una sua paziente.

Il regista delle puntate di My Home My Destiny è Cagri Bayrak. Gli sceneggiatori, invece, sono Selcan Ozgur, Eylem Canpolat, Doruk Erengul, Seray Sahiner e Firuze Engin. Le riprese si sono svolte a Istanbul. La soap è composta da due stagioni, per un totale di 139 episodi dalla durata di circa 45 minuti ciascuno.

M y Home My Destiny 16 18 agosto, la trama

Nel corso di My Home My Destiny del 16 agosto, Mehdi accetta l’invito di Ermin e partecipa alla festa organizzata per le nozze di Zeynep. All’evento presenzia l’alta società cittadina. Mentre ciò provoca disagio nel protagonista, differente è la reazione di Zyenep, che invece è completamente a suo agio. Da qui matura in entrambi la consapevolezza che per loro non potrà mai esserci un futuro insieme. Intanto, Emine continua la storia con Faruk.

Le trame del giovedì e venerdì

In My Home My Destiny del 17 agosto vi è una svolta nel legame tra Nermin ed Ekrem. La prima, infatti, decide di fare una sorpresa al secondo, presentandosi senza preavviso in ufficio. Così facendo, però, scopre che il marito ha un’amante. Zeynep, apprendendo tale notizia, va su tutte le furie e si sfoga con Mehdi.

Infine, in My Home My Destiny di venerdì 18 agosto, la protagonista affronta Benal in merito al suo rapporto con Mehdi. Il personaggio interpretato da Demet Ozdemir, poi, ha uno scontro con Mehdi, che prova invano a scusarsi per aver omesso la verità.

My Home My Destiny 16 18 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in My Home My Destiny.

Demet Ozdemir : Zeynep;

Ibrahim Celikkol : Mehdi;

Zuhal Gencer : Sakine;

Sinan Demirer : Bayram;

Senan Kara : Nermin;

Nail Kirmizigul : Ekrem;

Engin Hepileri : Faruk;

Mujgan : Zeynper Kumral.