Chicago Fire 17 agosto su Italia 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Martedì 15 agosto, in prima serata su Rete 4, sono proposte due nuove puntate di East New York dal titolo Risarcimenti e Il tribunale della strada. Gli episodi, come di consueto, appartengono al genere poliziesco. È possibile assistere ai prossimi appuntamenti anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

East New York Risarcimenti, regista e dove è girato

Risarcimenti e Il tribunale della strada di East New York sono una produzione originale di Warner Bros Television, Wonder Street Entertainment, Play Well Entertainment e Clothesline Productions. La serie appartiene al genere poliziesco ed è andata in onda per la prima volta sul canale statunitense CBS, che l’ha trasmessa a partire da ottobre 2022.

I creatori di East New York sono Mike Flynn e William Finkelstein (Law & Order). La regia, invece, è a cura di Michael M. Robin, che ha lavorato a titoli molto noti come Rizzoli & Isles e Dallas. La prima ed unica stagione della produzione seriale è composta da 21 puntate. Ognuna di queste ha una durata di circa 50 minuti.

East New York Risarcimenti, la trama

Nel corso di Rinascimenti di East New York, l’intera città è in pericolo dopo la fuga di un carcerato. Quest’ultimo, in particolare, era in una struttura detentiva per scontare una condanna all’ergastolo. Subito dopo l’evasione, la squadra dei poliziotti guidati dalla protagonista Haywood avvia una vera e propria caccia all’uomo. L’obiettivo, infatti, è quello di riuscire a rintracciare il criminale prima che possa far male a qualcuno.

Il tribunale della strada, la trama

Oltre a Risarcimenti, il 15 agosto su Rete 4 è prevista la messa in onda dell’episodio di East New York dal titolo Il tribunale della strada. In essa, i personaggi principali sono allertati in seguito alla scomparsa di un minore. Haywood è convinta che il giovane sia stato rapito ed è disposta a tutto pur di riportarlo a casa sano e salvo. Decide, dunque, di fare pressione su Yenko affinché utilizzi un suo gancio come testimone per localizzare il ragazzo.

East New York Risarcimenti, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso delle due puntate di East New York in onda in prima serata su Rete 4 nella giornata di martedì 15 agosto.

Amanda Warren : Regina Haywood;

Kevin Rankik : Tommy Killian;

Elizabeth Rodriguez : Crystal Morales;

Richard Kind : Stan Yenko;

Jimmy Smits : John Suarez;

Olivia Luccardi : Brandy Quinlan.