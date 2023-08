Chicago MED 17 agosto su Italia 1: trama, cast, spoiler

Condividi su

Italia 1, nella prima serata di giovedì 17 agosto, propone le puntate di Chicago Fire dal titolo Un tizio che conoscevo e Come andrà a finire? La serie, come di consueto, è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Chicago Fire Un tizio che conoscevo, regista e dove è girata

Un tizio che conoscevo e Come andrà a finire? di Chicago Fire sono una produzione di Wolf Entertainment e di Universal Television. Tra i produttori esecutivi del titolo figurano il già citato Dick Wolf e il braccio destro Matt Olmstead. Oltre a loro ci sono Derek Haas, Joe Chappelle e Michael Brandt.

La regia è a cura di Matt Earl Beesley e Lisa Robinson. La sceneggiatura, invece, è scritta da Matt Whitney, Michael Gilvary e Andrea Newman. Le riprese si sono svolte a Chicago.

La stagione 11 di Chicago Fire è composta da ventidue puntate. Queste, a loro volta, hanno una durata di circa 50 minuti ciascuna. Italia 1 ne propone due alla settimana, nella giornata del giovedì.

Chicago Fire Un tizio che conoscevo, la trama

Nel corso di Un tizio che conoscevo di Chicago Fire, la Caserma 51 è in fermento. I protagonisti, in particolare, si preparano per affrontare al meglio l’ispezione semestrale del dipartimento.

Nel frattempo, Brett lotta per difendere il suo programma di paramedicina. Severide, infine, è ancora scosso per quello che è avvenuto nella puntata di sette giorni fa quando riceve una comunicazione dal comandante Martin Pearce. Quest’ultimo decide di rivolgersi al tenente per chiedergli un favore.

Come andrà a finire? la trama

Oltre a Un tizio che conoscevo, il 17 agosto è in onda anche l’episodio dal titolo Come andrà a finire? di Chicago Fire. In esso, i pompieri della Caserma 51 sono costretti a effettuare una complessa operazione di salvataggio. Devono, infatti, salvare un uomo che è rimasto chiuso in un bunker antiatomico.

Tale operazione di soccorso provoca forti tensioni tra il camion e la squadra e, di conseguenza, tra Severide e Kelly. Per tentare di placare gli animi interviene il comandante Boden, che dà loro un ultimatum. Hermann, intanto, deve affrontare una cattiva notizia, mentre Gallo e Brett ricevono dei consigli sentimentali da Violet.

Chicago Fire Un tizio che conoscevo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso del doppio appuntamento di Chicago Fire.

Taylor Kinney : Kelly Severide;

David Eigenberg : Christopher Hermann;

Eamonn Walker : Wallace Boden;

Christian Stolte : Mouch;

Joe Minoso : Joe Cruz;

Kara Killmer : Sylvie Brett;

Alberto Rosende : Blake Gallo;

Daniel Kyri : Darren Ritter;

Miranda Rae Mayo: Stella Kid.