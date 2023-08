FBI Most Wanted, quarta stagione dal 20 agosto su Italia 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Italia 1, nella prima serata del 20 agosto, propone al pubblico le prime due puntate della quarta stagione di FBI Most Wanted dal titolo Iron Pipeline e L’esattore. Gli episodi, come di consueto, sono visibili anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

FBI Most Wanted Iron Pipeline, regista e dove è girata

FBI Most Wanted, nata da una idea di Rene Balcer, è una produzione originale della CBS Studios e Universal Television. La serie, come intuibile già dal nome, è il primo spin off realizzato del telefilm FBI.

I registi che hanno lavorato alle puntate Iron Pipeline e L’esattore sono Peter Stebbings e Ken Girotti. La sceneggiatura, invece, è scritta da Richard Sweren e David Hudgins. Il quarto capitolo del titolo, girato per la maggior parte a New York, è composto da ventidue appuntamenti inediti. Questi, a loro volta, hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno. Italia 1 ne trasmette due alla settimana, nel prime time della domenica.

FBI Most Wanted Iron Pipeline, la trama

Nel corso di Iron Pipeline di FBI Most Wanted, Barnes torna dopo il congedo per la maternità e incontra Remy. Quest’ultimo le racconta del definitivo trasferimento di Ortiz a Los Angeles per continuare a prendersi cura del padre.

Nel frattempo, la squadra deve indagare sulla morte di una intera famiglia. I quattro cadaveri, in particolare, sono rinvenuti all’interno di un motel in Georgia. Le indagini mostrano che l’assassino si chiama Walker Hawley, che ha commesso gli omicidi per impossessarsi di una partita di armi da rivendere. Parte, così, una vera e propria caccia all’uomo.

L’esattore, la trama

Oltre ad Iron Pipeline, come detto, il 20 agosto è in onda anche l’episodio di FBI Most Wanted dal titolo L’esattore. In esso, i protagonisti si preparano ad accogliere un nuovo arrivo nella squadra. Si tratta di Ray Cannon, divenuto poliziotto per seguire le orme di suo padre e appena trasferito dall’ufficio crimini violenti.

Remy e i suoi agenti lavorano per fermare una donna affetta da disturbo dissociativo dell’identità. Quest’ultima ha subito una violenza sessuale e, per vendicarsi, sta lasciando dietro di sé una lunga scia di sangue. Barnes, nella puntata di FBI Most Wanted, ha difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti avvenuti nel periodo in cui era assente. Inoltre, non condivide lo stile con il quale Remy fa valere la propria leadership.

FBI Most Wanted Iron Pipeline, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di FBI Most Wanted.

Roxy Sternberg : Sheryll Barnes;

: Sheryll Barnes; Keisha Castle-Hughes : Hana Gibson;

: Hana Gibson; Alexa Davalos : Kristin Gaines;

: Kristin Gaines; Dylan McDermott : Remy Scott;

: Remy Scott; Edwin Hodge: Ray Cannon.