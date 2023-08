Domenica Sportiva, il 20 agosto al via l’edizione 2023: le novità, gli opinionisti e gli ospiti

Condividi su

Domenica Sportiva, celebre trasmissione dedicata al mondo dello sport, torna su Rai 2 e Rai Play in occasione dell’inizio della Serie A 2023 – 2024. La prima puntata della nuova stagione, infatti, è in onda il 20 agosto, rigorosamente in seconda serata.

Domenica Sportiva 2023, la prossima è la 70 esima edizione

Domenica Sportiva, nel 2023, festeggia il 70 esimo anniversario della sua nascita, che risale al 1953. In quel periodo, il programma era trasmesso su Rai 1 e poteva godere anche del marchio istituzionale del TG1.

Con la stagione al via il 20 agosto, Domenica Sportiva diviene il programma più longevo della tv italiana. La nuova edizione di DS è presentata da Iacopo Volpi, da poco Direttore di Rai Sport. In una intervista ha affermato: “La TV pubblica deve dare spazio a tutte le squadre. Ha l’obbligo di trovare uno spunto per raccontare anche uno 0 – 0 del venerdì. Se facciamo ancora grandi numeri è perché non tutti sono abbonati alle pay tv. Per questo, da noi ogni tifoso deve poter vedere la propria squadra del cuore”.

Le tante novità nel cast

La stagione 2023 di Domenica Sportiva porta con sé numerose novità. La prima, di rilievo, riguarda la conduzione. In tale ruolo fa il suo esordio Simona Rolandi, che in passato, per la Rai, ha gestito trasmissioni sportive del calibro di Dribbling e 90esimo Minuto. Inoltre, Rolandi ha raccontato da inviata grandi eventi come i campionati iridati di pallavolo e i Mondiali di calcio in Qatar.

Alla Domenica Sportiva del 2023 cambiano anche gli opinionisti. L’unica conferma è quella di Alberto Rimedio, voce per la TV di Stato della Nazionale italiana. Al suo fianco debuttano in primis Lele Adani ed Eraldo Pecci. Con loro spazio a Valeria Ciardiello (in passato già nel cast di Mattino Sport) e Lucilla Granata (opinionista della versione estiva di DS). Molto atteso è poi Adriano Panatta, ex campione di tennis e definito dal Direttore Volpi un “battitore libero”. A Giusy Meloni il compito di gestire la parte social.

Domenica Sportiva 2023, le rubriche e il pubblico parlante

Per quanto riguarda le rubriche, nella Domenica Sportiva 2023 c’è lo spazio destinato alla moviola. In esso, l’ex arbitro Mauro Bergonzi analizza gli episodi e le polemiche avvenute nelle varie partite. Altra grande novità è rappresentata dal ritorno degli spettatori in studio. Questi, circa 40, durante gli appuntamenti possono intervenire e dare la loro personale opinione sui fatti discussi.