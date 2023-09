FBI Most Wanted, le puntate del 3 settembre su Italia 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Italia 1, domenica 3 settembre, propone in prima serata le puntate L’ancora e il martello ed Effetti psichedelici di FBI Most Wanted. La serie, appartenente al genere crime, è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

FBI Most Wanted L’ancora e il martello, regista e dove è girata

FBI Most Wanted, nato da una idea di Rene Balcer, è una produzione originale della CBS Studios e Universal Television. La serie, come intuibile già dal nome, è il primo spin off mai realizzato del telefilm FBI.

I registi che hanno lavorato alle puntate L’ancora e il martello ed Effetti psichedelici sono Peter Stebbings e Ken Girotti. La sceneggiatura, invece, è scritta da Richard Sweren e David Hudgins. Il quarto capitolo del titolo, girato per la maggior parte a New York, è composto da ventidue appuntamenti inediti. Questi, a loro volta, hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno. Italia 1 ne trasmette due alla settimana, nel prime time della domenica.

FBI Most Wanted L’ancora e il martello, la trama

Durante L’ancora e il martello di FBI Most Wanted, Hana si trova per caso in una area di sosta. Qui è presente anche una bambina, visibilmente turbata e con degli evidenti segni di violenza sui polsi.

L’agente, allora, decide di aiutarla. La situazione, però, precipita quando nella zona arriva un uomo, che coglie di sorpresa Hana, la aggredisce e la rapisce. La squadra, in breve tempo, comprende che la collega è in pericolo e avvia una ricerca serrata.

Nel corso de L’ancora e il martello, le indagini permettono alle forze dell’ordine di individuare il rapitore. Si tratta, infatti, del padre della bambina che Hana ha provato ad aiutare.

Effetti psichedelici, la trama

Come già detto, oltre a L’ancora e il martello, il 3 settembre Italia 1 propone l’appuntamento Effetti psichedelici di FBI Most Wanted. In esso, Hana ha difficoltà a riprendersi da quanto è accaduto nell’episodio precedente.

Intanto, i protagonisti lavorano sull’omicidio di un importante imprenditore tecnologico. L’inchiesta sull’assassinio li porta all’interno del mondo degli psichedelici. In particolare, al centro del lavoro degli agenti c’è Becca. Quest’ultima è una chimica che opera su pazienti mentalmente fragili e che sta portando avanti uno studio sulla psilocibina, sostanza estratta da funghi allucinogeni.

FBI Most Wanted L’ancora e il martello, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate di FBI Most Wanted del 3 settembre.

Roxy Sternberg : Sheryll Barnes;

Keisha Castle-Hughes : Hana Gibson;

Alexa Davalos : Kristin Gaines;

Dylan McDermott : Remy Scott;

Edwin Hodge: Ray Cannon.