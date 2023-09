Stasera in tv lunedì 4 settembre 2023, tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv lunedì 4 settembre 2023. Su Raitre, l’attualità con Presa diretta, programma condotto da Riccardo Iacona. Su Canale 5, il film con Claudio Bisio e Alessandro Siani, Benvenuti al Sud.

Stasera in tv lunedì 4 settembre 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Il giovane Montalbano 2, con Michele Riondino. Titolo dell’episodio di stasera: “La transazione”. La pausa di riflessione tra Montalbano (Michele Riondino) e Livia (Sarah Felberbaum) sembra ormai una rottura definitiva. Il commissario è malinconico, ma si rianima con due nuovi casi: un furto alla Banca Agricola, durante il quale conosce Stella, e l’omicidio di un medico.

Su Raidue, alle 21.00, Pallavolo Maschile Europeo: Italia-Svizzera. Gli azzurri agli ordini del commissario tecnico Fefé De Giorgi, campioni del mondo e d’Europa in carica, proseguono la fase eliminatoria del torneo continentale affrontando al PalaRossini di Ancona gli elvetici. Oltre che in Italia, questa edizione si gioca anche in Israele, Bulgaria e Macedonia del Nord.

Su Raitre, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. Il programma di Riccardo Iacona riparte da “Stato di calamità permanente”, puntata sui danni provocati in Emilia Romagna, e non solo, dall’alluvione del maggio scorso. Per capire non solo cosa è accaduto e perché, ma anche cosa bisogna fare per difendere i nostri fragili territori dai fenomeni estremi.

Su Rai 5, alle 21.15, il film documentario del 2021, di Federica Di Giacomo, Il Palazzo. Un gruppo di amici si ritrova sulla terrazza di un palazzo nel cuore di Roma. Lì, da giovani, presero parte al film rimasto incompiuto di un amico aspirante regista, scomparso prematuramente

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Per riaprire il suo studio dopo la pausa estiva, Nicola Porro sceglie un tema di grande attualità: l’autunno che sta per cominciare, che secondo molti sarà un banco di prova molto impegnativo per l’esecutivo di Giorgia Meloni, tra scontri con l’opposizione, polemiche in Europa e sfide economiche.

Su Italia 1, alle 21.15, Le Iene presentano: Inside. Rivediamo lo speciale realizzato dagli inviati delle Iene e condotto da Antonino Monteleone sulla strage di Erba: nel 2006 tre donne e un bambino vengono barbaramente uccisi. I vicini di casa delle vittime, Rosa Bazzi e Olindo Romano, rei confessi, vengono condannati. Ora si professano innocenti.

Su La7, alle 21.15, Atlantide Files. Dopo la guerra, Adolf Eichmann, considerato uno dei maggiori responsabili dello sterminio degli ebrei, fuggì in Argentina. Mentre era nascosto, ha rilasciato una serie di interviste registrate che descrivono il suo ruolo nelle atrocità naziste.

Su Real Time, alle 21.25, il docu-reality Vite al limite. Liz è costretta a stare a letto a causa di un grave linfedema che non le permette di camminare. Isolata e senza amici, cade in depressione. Anche perché vive sola con sua madre che è troppo malata per prendersi cura di lei.

I film di questa sera lunedì 4 settembre 2023

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1955, di e con Burt Lancaster, Il Kentuckiano. Il vedovo Eli Wakefield lascia il Kentucky con il figlio per cercare fortuna in Texas. Durante il lungo viaggio incontreranno moltissime difficoltà e numerosi nemici, come i perfidi fratelli Fromes.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2009, di Luca Miniero, Benvenuti al Sud, con Claudio Bisio, Alessandro Siani. Alberto Colombo (Claudio Bisio) si finge invalido per essere trasferito da un ufficio postale della Brianza a Milano. Scoperto, viene mandato per punizione in un paesino del Cilento. Si aspetta l’inferno, ma la situazione è ben diversa e il postino Mattia (Alessandro Siani) diventerà presto un vero amico.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2000, di Nancy Meyers, What Women Want – Quello che le donne vogliono, con Mel Gibson. Dopo una scossa elettrica, Nick, pubblicitario di successo e sciupafemmine, scopre di aver acquisito un potere: percepisce ciò che le donne pensano.

Su Nove, alle 21.25, il film thriller del 2014, di Simon West, Joker – Wild Card, con Jason Statham. L’ex marine Nick ha in mente solo il gioco d’azzardo. Quando Holly, una sua ex, viene brutalmente picchiata dal boss DeMarco, decide di aiutarla a vendicarsi.

20 Mediaset – Iris – La5

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2016, di James Watkins, Bastille Day – Il colpo del secolo, con Richard Madden. Parigi: Michael ruba una borsa, ignorando che nasconde una bomba. Quando l’ordigno esplode uccidendo 4 persone, lui si allea con l’agente della Cia Sean per scovare i terroristi.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Garth Davis, Lion – La strada verso casa, con Dev Patel. India: il piccolo Saroo sbaglia treno e si perde a Calcutta. Salvato dalle autorità, viene adottato da una coppia australiana. Ma una volta adulto, decide di ritrovare la sua famiglia.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2021, di Benito Zambrano, Pane al limone con semi di papavero, con Ella Galera, Eva Martins. Anna e Marina, due sorelle separate da adolescenti, si ritrovano in un piccolo villaggio di Maiorca per vendere una pasticceria ereditata da una misteriosa donna che non conoscono.

Stasera in tv lunedì 4 settembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’animazione del 2022, di Joel Crawford, Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio. Dopo essere scampato all’ennesimo pericolo, il gatto con gli stivali scopre che gli è rimasta solo una delle sue nove vite. Per riaverle decide di rubare la magica stella dei desideri.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1990, di Martin Scorsese, Quei bravi ragazzi, con Ray Liotta, Robert De Niro. Il supertestimone Henry Hill, che vive sotto protezione, racconta le imprese criminali dei suoi ex compari mafiosi newyorkesi. Tra loro anche il gangster James Conway.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2001, di Thomas Carter, Save the last dance, con Julia Stiles, Sean Patrick Thomas. Dopo la morte della madre, Sara abbandona la danza classica e si trasferisce a Chicago. Qui fa amicizia con Derek, un giovane di colore che le insegna a ballare l’hip-hop.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2003, di Peter Berg, Il tesoro dell’Amazzonia, con Dwayne Johnson. Beck, burbero cacciatore di taglie molto quotato, accetta di andare in Amazzonia per ritrovare Travis, figlio di un ricco americano, partito a caccia di tesori misteriosi. Ma…

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2021, di Philippe Le Guay, Un’ombra sulla verità, con Bérénice Bejo, Jérémie Renier. Parigi. Simon ed Hélène mettono in vendita la cantina del palazzo dove abitano. A mostrarsi interessato è il signor Fonzic, un uomo apparentemente comune. Ma ben presto…