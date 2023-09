La voce che hai dentro puntate 14 settembre su Canale 5: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Rai 2, mercoledì 13 settembre, propone dalle 21:20 le ultime tre puntate de Il respiro della libertà. La miniserie è visibile in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Il respiro della libertà, regista e dove è girata

Il respiro della libertà è una produzione originale della Germania. Qui è andata in onda per la prima volta nel 2021, con il titolo di Ein Hauch von Amerika. Le società che hanno realizzato gli appuntamenti sono SWR, ARD, WDR, FFP New Media e NDR.

Il regista de Il respiro della libertà è Dror Zahavi, in passato dietro la macchina da presa di titoli importanti come Munich ‘72 e For my father. La sceneggiatura, invece, è di Christoph Mathieu e Johannes Rotter.

In totale, il titolo è composto da sei episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Rai 2 ha proposto i primi nella giornata di ieri, martedì 12 settembre. In tale occasione, gli appuntamenti hanno convinto solo 598 mila telespettatori, per una share del 3,7%.

Il respiro della libertà 13 settembre, la trama

Durante Il respiro della libertà del 13 settembre, Marie è tra due fuochi. Da una parte c’è George, ragazzo americano che ha conosciuto e di cui si è innamorata. Dall’altra, però, c’è il fidanzato Siegfried, che lei credeva morto ma che, invece, è riuscito a ritornare vivo dal fronte.

Marie, ne Il respiro della libertà del 13 settembre, in un primo momento sceglie di stare accanto al compagno. Per dimostrargli il suo amore, arriva ad umiliare George, che però non demorde ed è motivato a lottare per la ragazza che ama.

Spoiler finale

Intanto, ne Il respiro della libertà del 13 settembre, in città arriva Martha, prostituta che Erika ha conosciuto in riformatorio. L’amica di Marie, però, le comunica di non voler avere più niente a che fare con lei, dicendosi cambiata. Anneliese, mamma di Erika e di Siegfried, ritiene che gli statunitensi presenti nel borgo siano i responsabili del decadimento morale dei giovani del paese. Per tale motivo, convince il marito Friedrich, che è anche il sindaco, ad avviare una guerra contro l’esercito americano. Scoppiano varie tensioni, durante le quali George finisce agli arresti.

Il respiro della libertà 13 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de Il respiro della libertà, fiction che termina nel prime time di Rai 2 mercoledì 13 settembre.

Elisa Schlott : Marie;

Reomy D. Mpeho : George Washington;

Franziska Brandmeier : Erika;

Jonas Nay: Siegfried.