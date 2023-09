Morgane Detective geniale, puntate 19 settembre su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Lunedì 18 settembre, in prima serata su Rai 4, sono in onda gli episodi di Fire Country dal titolo Il nuovo arrivato e Miniera. Le puntate, come di consueto, sono visibili anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Fire Country Il nuovo arrivato, regista e dove è girata

Il nuovo arrivato e Miniera di Fire Country sono una produzione originale di CBS Studios e Jerry Bruckheimer Television. Gli ideatori sono Joan Rater, Tony Phelan e Max Thieriot. Quest’ultimo è anche l’attore protagonista, in quanto interpreta il personaggio di Bode Donovan.

La regia di Fire Country è a cura di James Strong, che in carriera è stato già dietro la macchina da presa di titoli del calibro di Hustle – I signori della truffa e Doctor Who. Le riprese si sono svolte in California. Nello Stato, fra l’altro, è ambientata anche la trama.

Il doppio appuntamento trasmesso sette giorni ha segnato un leggero calo negli ascolti. Gli episodi L’incidente e Segreti dell’11 settembre hanno convinto poco meno di 200 mila spettatori, per una share dell’1%.

Fire Country Il nuovo arrivato, la trama

Durante Il nuovo arrivato di Fire Country, le vite dei protagonisti cambiano dopo l’arrivo di Sleeper. Quest’ultimo è una vecchia conoscenza di Bode, con il quale ha condiviso la cella del carcere. L’ex detenuto entra nel progetto della Three Rock ed inizia a lavorare come vigile del fuoco. Sin da subito, però, il suo carattere crea non pochi problemi nella caserma.

Nel frattempo, nel corso de Il nuovo arrivato di Fire Country, i pompieri affrontano un grave incendio sotterraneo. Il rogo si è sviluppato all’interno di un campo di cura, guidato da una donna misteriosa, da tutti considerata una sciamana.

Miniera, la trama

Oltre a Il nuovo arrivato, il 18 settembre su Rai 4 è trasmesso anche l’episodio dal titolo Miniera di Fire Country. In esso, i vigili del fuoco rispondono a una chiamata drammatica. Qualcuno, infatti, ha segnalato il crollo di una miniera. Sotto le macerie sono rimasti intrappolati tra bambini. Infine, Bode, stanco dei modi di Sleeper, cerca un modo per allontanarlo.

Fire Country Il nuovo arrivato, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nelle due puntate di Fire Country, in onda il 18 settembre su Rai 4.

Bode Donovan : Max Thieriot;

Vince Leone : Billy Burke;

Sharon Leone : Diane Farr;

Manny Perez : Kevin Alejandro;

Gabriela Perez : Stephanie Arcila;

Eve Edwards : Jules Latimer;

Jake Crawford : Jordan Calloway;

Luke Leone: Michael Trucco.