Maria Corleone, puntata 20 settembre su Canale 5: trama, cast, spoiler finale

Maria Corleone, nuova fiction Mediaset, prosegue la propria programmazione tv con la seconda puntata, in onda nella prima serata di Canale 5 mercoledì 20 settembre. L’episodio è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Maria Corleone 20 settembre, regista e dove è girata

Maria Corleone è una produzione originale firmata da Clemart, in collaborazione con Taodue. Il regista della serie è Mauro Mancini, in passato dietro la macchina da presa di pellicole come Feisbum – Il film e Non odiare, per il quale ha ottenuto una candidatura ai Nastri d’argento e una ai David di Donatello.

La prima, e ad ora unica stagione di Maria Corleone, è formata da sei puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 100 minuti. Queste, salvo cambiamenti di palinsesto dell’ultima ora, sono in onda su Canale 5 per altrettante settimane a partire dal 13 settembre. Le riprese si sono svolte in Sicilia e, in particolare, nella città di Palermo.

L’esordio di sette giorni fa ha ottenuto buoni dati di ascolto. La fiction, infatti, ha convinto più di 2,7 milioni di persone, con una share del 16,5%. Dato, questo, che ha permesso a Canale 5 di battere la concorrenza di Rai 1, che trasmetteva uno speciale su Lucio Battisti.

Maria Corleone 20 settembre, la trama

Nel corso dell’episodio del 20 settembre, Maria Corleone sembra essere convinta della scelta fatta già la scorsa settimana. La protagonista, dopo l’uccisione del fratello, è determinata a vendicarsi e, dunque, accetta di rientrare negli affari criminali della famiglia. Il malore che coglie il padre non fa altro che alimentare questa sua volontà.

Maria Corleone, nella puntata del 20 settembre, è consapevole di aver bisogno di sostegno. Per tale motivo, decide di lasciare momentaneamente la città di Palermo e recarsi oltreoceano, a New York. Nella Grande Mela deve fare sfoggio delle abilità di persuasione per convincere la criminalità locale a sostenerla.

Spoiler finale

Intanto, per Maria Corleone proseguono i problemi sentimentali. Il fidanzato Luca, un pubblico ministero, tenta in tutti i modi di portarla via dalla Sicilia e convincerla ad abbandonare la strada della criminalità. La tensione tra i due sfocia in un duro confronto, nel quale la protagonista, pur dicendosi innamorata, lascia il fidanzato.

Maria Corleone 20 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Maria Corleone.

Rosa Diletta Rossi : Maria Corleone;

Fortunato Cerlino : Luciano Corleone;

Alessandro Fella : Luca;

Giuseppe Tantillo : Rocco;

Tosca D’Aquino: Santa Nisticò;

Federica De Cola : Sandra;

Aglaia Mora : Rosa;

Vittorio Magazzù : Stefano;

Christian Burruano: Tony Zerilli.