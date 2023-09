Maria Corleone, intervista all’attore Christian Burruano: vi racconto chi è Tony Zerilli

Condividi su

Mercoledì 13 settembre, alle 21:25 su Canale 5, è in onda la prima puntata della serie Maria Corleone. Prodotta da Taodue con Clemart, ha nel cast Christian Burruano, che in questa intervista ci svela qualcosa di più sul suo personaggio, ovvero Tony Zerilli.

Intervista Christian Burruano, di cosa parla la fiction

Ci può dare qualche anticipazione sulla serie?

“Maria Corleone ha come regista Mauro Mancini. La protagonista, che ha il volto di Rosa Diletta Rossi, proviene da una famiglia mafiosa di Palermo. Tuttavia, ambisce a diventare stilista e lascia, per questo, il suo ambiente di origine, trasferendosi a Milano. Qui si fidanza con un procuratore interpretato da Alessandro Fella, da cui aspetta un figlio”.

Qualcosa, per Maria Corleone, a un certo punto cambia.

“Sì, quando il fratello di Maria è assassinato. Nella protagonista, da questo momento in poi, matura un desiderio di vendetta. Indaga per scoprire i responsabili dell’omicidio, iniziando un percorso molto duro per arrivare al proprio scopo”.

Christian, lei interpreta Tony Zerilli. Ci può dire qualcosa in più su di lui?

“Il mio è un personaggio solo apparentemente secondario. In realtà, da lui dipendono molti risvolti della vicenda raccontata. Zerilli è negli Stati Uniti, proviene da una famiglia malavitosa e ha delle relazioni d’affari con la Sicilia. Per tale motivo fa la spola tra l’Italia e New York. Le scene con Tony sono di azione. Al termine della prima stagione, l’antagonismo tra le due famiglie mafiose trasforma il mio personaggio nel cattivo della serie”.

La passione per la regia

Il ruolo in Maria Corleone non è, per lei, la prima esperienza in una fiction importante.

“È vero, in passato ho partecipato anche a Il Capitano Maria con Vanessa Incontrada e a Crossing Line. Inoltre, ho presenziato nel cast di Fiori sopra l’inferno, thriller con protagonista Elena Sofia Ricci. Tuttavia, per l’imminente futuro mi voglio concentrare sull’attività da regista”.

Ha già diretto qualche produzione?

“Nel 2019 ho realizzato un cortometraggio sperimentale, nel quale ho lavorato anche come attore. Tuttavia, non è mai stato pubblicato. Ora ne sto scrivendo altri due, che dovrebbero arrivare al cinema. Credo nella creatività e nell’originalità, seppur con la consapevolezza che, oramai, nel mondo dello spettacolo è stato fatto quasi tutto. Perciò, penso che l’originalità vada ricercata nel rimescolamento di tutte le carte”.

Intervista Christian Burruano, il suo parere sul doppiaggio

C’è qualche regista al quale si ispira?

“Sono profondamente ammirato dall’estetica di Terrence Malick, regista, sceneggiatore e produttore statunitense. Mi sono più volte chiesto il motivo per cui il suo universo cinematografico non sia mai stato esplorato fino in fondo qui in Italia. La risposta che mi sono dato è che, forse, l’Italia è ancora poco interessata a narrative di questo genere”.

Di recente, nel mondo della recitazione si discute sulla necessità del doppiaggio. Lei che ne pensa?

“Personalmente, non amo i doppiaggi. Non sopporto che qualcuno si metta al di sopra della vera voce di un attore. Esiste una relazione tra l’interprete e il pubblico che, con il doppiaggio, viene meno”.

Cosa le riserva il futuro?

“Con ogni probabilità lascerò l’Italia. Devo scegliere se recarmi in Inghilterra o negli Stati Uniti”.