La voce che hai dentro, la puntata del 22 settembre: trama, cast, spoiler finale

Giovedì 21 settembre, in seconda serata su Rai 2, sono proposte le puntate Una morte vantaggiosa, Il primo appuntamento e Una lunga giornata di Che Todd ci aiuti. La serie, che torna in onda dopo qualche settimana di pausa, è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Che Todd ci aiuti Una morte vantaggiosa, regista e dove è girata

Che Todd ci aiuti è una produzione originale degli Stati Uniti, dove ha debuttato nel 2022 sul canale CBS con il titolo So help me Todd. Le società che hanno lavorato alla creazione del prodotto sono CBS Studios, Stage 29 Productions e The Elizabeth Diaries.

Il creatore di Che Todd ci aiuti è Scott Prendergast. Tra i registi degli episodi spiccano i nomi di Michael Spiller, Amy York Rubin e Robert Duncan McNeill. Gli sceneggiatori, invece, sono Lisa Kyonga Parsons, Andy Berman, Elizabeth J.B. Klaviter, oltre al già citato Prendergast.

La serie, ad oggi, è composta da una sola stagione. Questa, a sua volta, ha all’attivo 21 puntate dalla durata di circa 50 minuti ciascuna. La TV di Stato, dopo i bassi ascolti ottenuti negli appuntamenti trasmessi a luglio, ha deciso di sospendere la fiction. Ora propone le ultime sei puntate, suddivise in due seconde serate, il giovedì.

Che Todd ci aiuti Una morte vantaggiosa, la trama

Durante Una morte vantaggiosa di Che Todd ci aiuti si svolge il primo processo a Susan. In esso, uno dei giurati muore per avvelenamento. I protagonisti, allora, devono indagare per rintracciare il killer. Intanto, si svolge una cena di famiglia, alla quale partecipa la zia Patty. La parente, nella serata, si lascia sfuggire una frase enigmatica, che insospettisce sia Todd che Allison.

Il primo appuntamento e Una lunga giornata, la trama

Durante Il primo appuntamento di Che Todd ci aiuti, Margaret è a lavoro su un presunto caso di malasanità. Nella vicenda è coinvolto Ross, un collega e amico di Allison.

Infine, oltre a Una morte vantaggiosa e Il primo appuntamento, Rai 2 propone il 21 settembre l’episodio Una lunga giornata di Che Todd ci aiuti. In esso, i personaggi principali sono preoccupati per Margaret. L’avvocata, infatti, è tenuta in ostaggio in sala conferenza da una donna misteriosa. Tutto ciò la rende impossibilitata a ritirare la mozione di sospensione dell’esecuzione di Jesse Flegelson.

Che Todd ci aiuti Una morte vantaggiosa, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Che Todd ci aiuti.

Marcia Gay Harden : Margaret;

: Margaret; Skylar Astin : Todd;

: Todd; Madeline Wise : Allison;

: Allison; Tristen J. Winger : Lyle;

: Lyle; Inga Schlingmann: Susan.