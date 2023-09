Maria Corleone il 27 settembre su Canale 5: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Lunedì 25 settembre, in prima serata su Rai 4, sono proposti gli appuntamenti Collaborare e Incastrato di Fire Country. Gli episodi che chiudono la stagione sono visibili anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Fire Country Collaborare, regista e dove è girata

Collaborare e Incastrato di Fire Country sono una produzione originale di CBS Studios e Jerry Bruckheimer Television. Gli ideatori sono Joan Rater, Tony Phelan e Max Thieriot. Quest’ultimo è anche l’attore protagonista, in quanto interpreta il personaggio di Bode Donovan.

La regia di Fire Country è a cura di James Strong, che in carriera è stato già dietro la macchina da presa di titoli del calibro di Hustle – I signori della truffa e Doctor Who. Le riprese si sono svolte in California. Nello Stato, fra l’altro, è ambientata anche la trama.

Come detto, i prossimi due appuntamenti chiudono la prima stagione. La CBS, negli scorsi mesi, ha già annunciato di essere a lavoro per produrre in tempi brevi il secondo capitolo, che dovrebbe essere rilasciato nel 2024. Non è chiaro, ad oggi, se e quando le puntate inedite saranno trasmesse in Italia.

Fire Country Collaborare, la trama

Nel corso dell’appuntamento Collaborare di Fire Country, la vita privata e quella lavorativa dei protagonisti procedono in parallelo. Bode è impegnato nella stesura della dichiarazione da portare durante l’udienza per la condizionale.

Nel frattempo, però, i vigili del fuoco sono chiamati ad intervenire per spegnere un brutto incendio. Un grande rogo, infatti, ha colpito una tenuta vinicola della città. Le associazioni della Cal Fire si ritrovano a collaborare con Nozzle per riuscire ad estinguere le fiamme e limitare il più possibile i danni.

Incastrato, la trama

Rai 4, oltre a Collaborare, propone nel prime time del 25 settembre anche l’episodio dal titolo Incastrato di Fire Country. In esso, la cittadina di Edgewater è sconvolta da una grossa colata di fango, che causa diversi crolli. In uno di questi, rimangono varie persone sotto le macerie. I pompieri, una volta giunti sul posto, fanno una scoperta che li lascia senza parole. Tra i dispersi c’è Cookie, futura sposa di Freddy che si stava recando a Three Rock per fargli una sorpresa. Infine, Bode si gioca la propria libertà durante l’udienza per la condizionale.

Fire Country Collaborare, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate di Fire Country del 25 settembre.

Bode Donovan : Max Thieriot;

Vince Leone : Billy Burke;

Sharon Leone : Diane Farr;

Manny Perez : Kevin Alejandro;

Gabriela Perez : Stephanie Arcila;

Eve Edwards : Jules Latimer;

Jake Crawford : Jordan Calloway;

Luke Leone: Michael Trucco.