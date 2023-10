Il paradiso delle signore, le trame dal 2 al 6 ottobre

Condividi su

In nome dell’onore e Wanted America sono le puntate di FBI Most Wanted che Italia 1 trasmette domenica 1°ottobre. Gli episodi, inoltre, sono visibili anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

FBI Most Wanted In nome dell’onore, regista e dove è girata

FBI Most Wanted, nato da una idea di Rene Balcer, è una produzione originale della CBS Studios e Universal Television. La serie, come intuibile già dal nome, è il primo spin off mai realizzato del telefilm FBI.

I registi che hanno lavorato alle odierne due puntate In nome dell’onore e Wanted America sono Peter Stebbings e Ken Girotti. La sceneggiatura, invece, è scritta da Richard Sweren e David Hudgins. Il quarto capitolo del titolo, girato per la maggior parte a New York, è composto da ventidue appuntamenti inediti.

Questi, a loro volta, hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno. Italia 1 ne trasmette due alla settimana, nel prime time della domenica. Il finale di stagione, salvo cambiamenti di palinsesto, è trasmesso il prossimo 29 ottobre.

FBI Most Wanted In nome dell’onore, la trama

Nel corso di In nome dell’onore, i protagonisti lavorano con i colleghi di Minnesota per trovare una adolescente. In particolare, hanno lanciato un allarme per la sparizione di una quattordicenne di origini somale, che sembra essere stata rapita.

In breve tempo, i personaggi principali iniziano a sospettare che siano coinvolti i genitori della giovane. Secondo gli inquirenti, potrebbero averla data in sposa ad Hassan, un facoltoso imprenditore.

Nel frattempo, durante il primo dei due appuntamenti di FBI Most Wanted di domenica 1° ottobre, Cannon e Cora hanno un appuntamento romantico. Gibson decide di aiutarli, accettando di fare da babysitter a Caleb.

Wanted America, la trama

Italia 1, come già detto, oltre a Il nome dell’onore propone anche la puntata di FBI Most Wanted dal titolo Wanted America. In essa, i poliziotti indagano sull’uccisione di Sparrow May. Quest’ultima è una promessa del triathlon ed è stata accoltellata nella doccia della sua abitazione. L’inchiesta dei protagonisti si concentra su Colby, una star della specialità.

FBI Most Wanted In nome dell’onore, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei prossimi due episodi di FBI Most Wanted, visibili su Italia 1 nel prime time del 1° ottobre.

Roxy Sternberg : Sheryll Barnes;

Keisha Castle-Hughes : Hana Gibson;

Alexa Davalos : Kristin Gaines;

Dylan McDermott : Remy Scott;

Edwin Hodge: Ray Cannon.