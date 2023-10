FBI Most Wanted, le puntate del 15 ottobre: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Domenica 15 ottobre, su Italia 1, sono trasmesse le puntate Rangeland e Un nuovo inizio di FBI Most Wanted. Gli appuntamenti appartengono al genere poliziesco e hanno una durata di circa 50 minuti.

FBI Most Wanted Rangeland, regista e dove è girato

FBI Most Wanted, nato da una idea di Rene Balcer, è una produzione originale della CBS Studios e Universal Television. I registi che hanno lavorato alle puntate Rangeland e Un nuovo inizio sono Peter Stebbings e Ken Girotti. La sceneggiatura, invece, è scritta da Richard Sweren e David Hudgins.

Il quarto capitolo del titolo, girato per la maggior parte a New York, è composto da ventidue appuntamenti inediti. Il finale di stagione, in Italia, è trasmesso la prossima settimana, quando Italia 1 ha nei palinsesti le ultime tre puntate.

FBI Most Wanted Rangeland, la trama

Durante Rangeland di FBI Most Wanted, i protagonisti sono chiamati nello Stato del Wyoming. Qui, due agenti dell’Agenzia della Gestione del Territorio si sono recati presso un allevatore locale per eseguire un mandato di confisca del bestiame. Il gestore dell’attività, infatti, non ha saldato un grosso debito, che ammonta a circa 100 mila dollari.

Tuttavia, gli agenti inviati per eseguire la confisca sono spariti nel nulla. I protagonisti, in Rangeland di FBI Most Wanted, iniziano subito le indagini e in breve tempo scoprono che i due ispettori sono stati uccisi. Il killer è l’allevatore Will. Quest’ultimo, insieme al fratello Cole, prende di mira le forze dell’ordine e rapisce lo sceriffo della contea.

Un nuovo inizio, la trama

Subito dopo la fine di Rangeland, il 15 ottobre su Italia 1 parte Un nuovo inizio di FBI Most Wanted. In esso, Remy e la squadra lavorano per rintracciare il killer di Lauren Baxter. Quest’ultima è una nota giornalista e conduttrice televisiva. I poliziotti decidono di visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza e notano che l’omicida ha rubato il computer portatile della vittima. Gli agenti sospettano che l’omicida abbia agito per evitare che la giornalista diffondesse delle informazioni. Così, passano in rassegna tutte le inchieste della cronista e scoprono che, poco prima di morire, stava indagando sugli affari di una casa farmaceutica.

FBI Most Wanted Rangeland, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati negli episodi di FBI Most Wanted del 15 ottobre, in onda su Italia 1 e, in streaming e on demand, su Mediaset Play.

Roxy Sternberg : Sheryll Barnes;

Keisha Castle-Hughes : Hana Gibson;

Alexa Davalos : Kristin Gaines;

Dylan McDermott : Remy Scott;

Edwin Hodge: Ray Cannon.