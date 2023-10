Imma Tataranni, puntata 16 ottobre su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Quattro centimetri d’invidia e L’ora della verità sono gli episodi di Cuori che Rai 1 propone domenica 15 ottobre. Le puntate, come sempre, partono alle ore 21:25.

Cuori Quattro centimetri d’invidia, regista e dove è girata

Cuori è una co-produzione di Rai Fiction, di Aurora TV e di Rai Com. Con essi ha collaborato il Centro di Produzione TV Rai di Torino, dove la produzione è girata ed ambientata.

Gli appuntamenti dal titolo Quattro centimetri d’invidia e L’ora della verità di Cuori sono diretti da Riccardo Donna, riconfermato come regista dopo l’esperienza del primo capitolo. La sceneggiatura è di Simona Coppini, Leonardo Valenti e Fabrizia Midulla.

La seconda stagione di Cuori è composta da un totale di dodici appuntamenti. Questi hanno una durata di circa 50 minuti. La rete ammiraglia della Rai ne propone due alla settimana, nella giornata di domenica.

Cuori Quattro centimetri d’invidia, la trama

Nel corso di Quattro centimetri d’invidia di Cuori, il matrimonio tra Elvira ed Enrico è oramai prossimo alla fine. Tuttavia, la protagonista non si arrende ed è determinata a fare di tutto affinché il marito non torni tra le braccia di Agata.

Fausto, intanto, non riesce ad accettare Helmut Becker, il nuovo arrivato in ospedale. Inoltre, Virginia sembra allontanarsi da lui. L’ispettore Giraudo corteggia Delia, facendo soffrire Alberto. Cesare, infine, comprende di provare ancora qualcosa per la moglie.

L’ora della verità, la trama

Domenica 16 ottobre, subito dopo la fine di Quattro centimetri d’invidia, parte la puntata dal titolo L’ora della verità di Cuori. In essa, Delia è sempre più coinvolta dal suo rapporto con la piccola Anna. La vicinanza con la bimba sembra anche riuscire a ricostruire un legame con Cesare. Quel che Delia non sa, però, è che la presenza della piccola sta per farle scoprire un segreto su sé stessa che non si sarebbe mai immaginata.

Mosca, durante l’episodio di Cuori, continua a ricevere delle minacce. Nonostante queste, però, sceglie con determinazione di proseguire con l’intervento su Dalmasso. Il giorno in cui deve svolgere l’operazione, però, accadono numerosi imprevisti, che potrebbero stravolgere completamente i piani del medico.

Cuori Quattro centimetri d’invidia, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei due episodi di Cuori, in onda domenica 15 ottobre su Rai 1 e in streaming ed on demand su Rai Play.

Daniele Pecci : Cesara Corvara;

: Cesara Corvara; Matteo Martari : Alberto Ferraris;

: Alberto Ferraris; Pilar Fogliati : Delia;

: Delia; Andrea Gherpelli : Enrico Mosca;

: Enrico Mosca; Alessandro Tersigni : Marcello Giraudo;

: Marcello Giraudo; Paolo Conticini: Andrea Foschini.