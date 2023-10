Stasera in tv martedì 17 ottobre 2023 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 11 ottobre 2023. Su Rai1, il film House of Gucci, con Lady Gaga. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro.

Stasera in tv mercoledì 11 ottobre 2023, Rai

Su Rai2, alle 21.20, la seconda puntata della miniserie The Reunion, con Ioan Gruffudd. Francis viene rapito da un uomo mascherato. Fanny confessa a Thomas (Ioan Gruffudd) di essere stata complice di Vinca: le ha chiesto di scattare foto compromettenti di lei e Richard per ricattarlo. Pianelli scopre che Ahmed è morto dopo aver parlato del cadavere nel muro della palestra.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Federica Sciarelli torna sul caso di Brenda, scomparsa nel luglio del 2018 lasciando nella sua casa di Camavalicina, frazione di Castelnuovo del Garda (Verona), i documenti e il cellulare. Brenda non ha mai risposto agli appelli della figlia, e questo aumenta i timori che le sia accaduto qualcosa di brutto.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè dedica la puntata ad Umberto Boccioni, il principale artista futurista. Viene ricostruito il suo percorso artistico e illustrato il progetto di Matt Smith e Anders Radén per ricostruire i gessi perduti di forme uniche di continuità nello spazio.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Tra polemiche interne alla maggioranza e divergenze anche aspre con le potenze europee, le preoccupazioni per chi vive una situazione economica precaria aumentano: i conti dello Stato non inducono all’ottimismo. Tocca a Mario Giordano fare il punto sulla situazione e chiedere un aiuto rapido.

Su Canale 5, alle 21.20, la prima puntata della fiction Anima gemella. Carlo (Daniele Liotti) è un medico che ha perso la moglie Adele a causa di una misteriosa malattia. Due anni dopo si è rifatto una vita e sta per sposarsi con Margherita. Una sera, Carlo assiste ad una seduta spiritica dove una sedicenne medium, caduta in trance, parla con la voce di Adele.

Su La7, alle 21.15, Una giornata particolare. Al via la seconda stagione del programma di Aldo Cazzullo dedicato agli appassionati di storia. Un avvincente viaggio per rivivere una giornata che si è poi rivelata cruciale per la storia del protagonista e, a volte, dell’umanità intera.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. Francesca Michielin dà il via alla seconda fase del talent: i Bootcamp (il 12 ottobre vedremo la seconda parte). I concorrenti, arrivati fino a qui, affrontano la temuta Sfida delle Sedie, per conquistare un posto alla fase successiva, gli Home Visit.

Su Real Time, alle 21.25, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Prima di affrontare la convivenza, le tre donne e i tre uomini s’incontrano separatamente per condividere l’esperienza del viaggio di nozze. Ad aiutare i neo sposi c’è il sociologo Mario Abis.

I film di questa sera mercoledì 11 ottobre 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2021, di Robert Lorenz, Un uomo sopra la legge, con Liam Neeson, Jacob Perez. Il veterano Jim sta attraversando un momento difficile. La sua vita è ulteriormente disturbata dall’arrivo di due immigrati clandestini che dovrà proteggere da un cartello messicano.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di Roger Micheil, Rachel, con Sam Clafilin. Primi dell’Ottocento. Philip è sconvolto per la morte del cugino Ambrose, che lo ha allevato quando è rimasto orfano. Convinto che la colpevole sia la moglie Rachel, Philip vuole vendicarsi. Tuttavia…

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 2019, di Tim Miller, Terminator – Destino oscuro, con Mackenzie Davis, Linda Hamilton. L’ignara operaia Dani è destinata nel futuro a guidare la resistenza umana contro le macchine. Dal futuro arriva perciò il cyborg Rev 9, per ucciderla. In sua difesa entrano in azione Grace, un soldato geneticamente potenziato, la veterana Sarah Connor e il primo Terminator (Arnold Schwarzenegger).

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’avventura del 2004, di Breck Eisner, Sahara, con Matthew McConaughey, Penelope Cruz. L’esploratore Dick Pitt si reca in Africa occidentale alla ricerca di un tesoro. Nel deserto incontra una giovane scienziata, convinta che il bottino sia collegato a un’epidemia.

Stasera in tv mercoledì 11 ottobre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2011, di Jonathan Liebesman, World invasion, con Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez. La Terra è stata attaccata dagli alieni. Il veterano Michael Nantz e il tenente dei Marine William Marinez devono portare in salvo un gruppo di civili rimasti intrappolati.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Pupi Avati, La quattordicesima domenica del tempo ordinario, con Lodo Guenzi. Bologna, Anni 70. Due ragazzi mettono su un duo musicale sperando di sfondare. Ma i loro sogni si scontrano con la dura realtà della vita.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Asger Leth, 40 carati, con Sam Worthington. L’ex poliziotto Nick Cassidy, in prigione per un crimine che non ha commesso, riesce ad evadere. Poi, decide di salire in cima a un grattacielo per attirare l’attenzione e proclamare la sua innocenza. Ma…