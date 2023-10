Chicago MED puntata 26 ottobre su Italia 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Chicago MED torna con una nuova puntata giovedì 26 ottobre, quando in seconda serata su Italia 1 sono proposti gli episodi I venti del cambiamento, È il momento di cambiare e Un futuro migliore.

Chicago MED I venti del cambiamento, regista e dove è girata

I venti del cambiamento, È il momento di cambiare e Un futuro migliore di Chicago MED sono una produzione originale della Wolf Entertainment e della Universal Television. Gli ideatori e produttori del titolo sono Dick Wolf e Matt Olmstead.

I registi delle puntate sono Nicole Rubio e Oz Scott. Gli sceneggiatori, invece, sono Diane Frolov, Andrew Schneider e Safura Fadavi. Le riprese si sono svolte a Chicago, dove la serie è ambientata.

I prossimi tre appuntamenti chiudono l’ottava stagione della serie. I produttori sono già a lavoro per il rilascio del nono capitolo, che dovrebbe arrivare negli Stati Uniti nelle prossime settimane. Per la messa in onda in Italia, invece, occorre attendere con ogni probabilità la prossima estate.

Chicago MED I venti del cambiamento, la trama

Durante I venti del cambiamento di Chicago MED, Maggie e Charles lavorano insieme su un caso decisamente complesso. Una donna, infatti, necessita di cure ad una mano dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale. Tuttavia, la paziente rifiuta di sottoporsi ai trattamenti, in quanto ha la fobia degli ospedali.

Subito dopo I venti del cambiamento, la serata su Italia 1 procede con l’episodio È il momento di cambiare di Chicago MED. In esso, al pronto soccorso giunge Michelle, la moglie di Abrams. La donna presenta dei forti dolori ed è convinta di avere una infiammazione delle vie urinarie. I medici la sottopongono a tutti gli accertamenti del caso, che evidenziano una realtà molto diversa.

Un futuro migliore, la trama

Infine, l’ottava stagione di Chicago MED termina con Un futuro migliore, in onda al termine di I venti del cambiamento ed È il momento di cambiare. Nell’appuntamento, due coniugi sono feriti in seguito a un sinistro stradale. La moglie, però, sorprende i protagonisti, accusando il marito di aver provocato volontariamente l’incidente. Uno dei personaggi principali riflette sulla possibilità di dimettersi dal ruolo di medico, per riunirsi a una vecchia conoscenza della serie.

Chicago MED I venti del cambiamento, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nell’ultima puntata di Chicago MED, visibile su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play il 26 ottobre.

Nick Gehlfuss : Will Halstead;

Marlyne Barrett : Maggie Campbell;

Epatha Merkerson : Sharon Goodwin;

Oliver Platt : Daniel Charles;

Guy Lockard : Dylan Scott;

Kristen Hager : Stevie Hammer.