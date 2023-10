La Promessa, le trame dal 30 ottobre al 3 novembre

Condividi su

Nella settimana da lunedì 30 ottobre a venerdì 3 novembre, dalle 16:30 su Canale 5, sono in onda nuove puntate de La Promessa. La soap continua a raccogliere ottimi dati di ascolto, con una share che si attesta circa al 20%.

La Promessa 30 ottobre 3 novembre, regista e dove è girata

La Promessa è una produzione di StudioCanal e Bambu Producciones. L’ideatore è Josep Cister Rubio e gli episodi sono andati in onda per la prima volta in Spagna nel gennaio del 2023. La regia della soap è a cura di Eva Bermudez De La Vega e Miguel Conde. La serie è ambientata nella Spagna del 1913 e le riprese si sono svolte a poca distanza da Madrid.

La Promessa 30 ottobre 3 novembre, la trama

Durante La Promessa del 30 ottobre, Catalina mostra a Manuel l’aereo che ha riparato per lui. Quest’ultimo, tuttavia, è contrariato alla vista del mezzo, in quanto ha deciso di non voler mai più volare. Lope, a sua volta, è preoccupato perché Maria è adirata con lui.

Il martedì, Lope riferisce a Simona che Candela ha ricevuto una lettera in cui una persona anonima le dice di conoscere un segreto del passato. Catalina, intanto, riceve la spilla della madre, dopo averla chiesta in prestito alla Baronessa.

La settimana de La Promessa dal 30 ottobre al 3 novembre procede il mercoledì, quando Manuel dice di non ricordare nulla di Jana. La protagonista, però, decide di affrontarlo. Cruz, nel frattempo, critica Lorenzo, che a sua volta è desideroso di conoscere la data nella quale è aperto il testamento del Barone.

La trama del giovedì e venerdì

La Promessa va avanti il giovedì. La tenuta è addobbata a festa e fervono i preparativi per le nozze tra Jimena e Manuel. Il matrimonio, infatti, si celebra nonostante il dissenso dei duchi. Tutto ciò fa soffrire Jana, che è attanagliata dai dubbi.

Infine, la settimana dal 30 ottobre al 3 novembre de La Promessa termina venerdì. Tra Gregorio e Romulo le divergenze si fanno sempre più forti, al punto da arrivare quasi alla lite fisica. È provvidenziale l’intervento di Pia e Mauro, che riescono a dividerli.

La Promessa 30 ottobre 3 novembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso degli appuntamenti de La Promessa, in onda su Canale 5 e in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.

Ana Garces : Jana;

Jordi Coll : Tomas;

Eva Martin : Cruz;

Manuel Regueiro : Alonso;

Maria Castro : Pia;

Joaquin Climent : Romulo;

Arturo Sanchez : Manuel;

Carmen Flores : Simona;

Paula Losada: Jimena.