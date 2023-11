Per Elisa-Il caso Claps finale di stagione 7 novembre su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Canale 5, nella settimana dal 6 al 10 novembre, propone nuovi episodi de La Promessa. La soap è in onda, come di consueto, a partire dalle 16:45 circa.

La Promessa 6 10 novembre, regista e dove è girata

La Promessa è una produzione di StudioCanal e Bambu Producciones. L’ideatore è Josep Cister Rubio e gli episodi sono andati in onda per la prima volta in Spagna nel gennaio del 2023. La regia della soap è a cura di Eva Bermudez De La Vega e Miguel Conde. La serie è ambientata nella Spagna del 1913 e le riprese si sono svolte a poca distanza da Madrid.

La Promessa 6 10 novembre, la trama

Nel corso de La Promessa del 6 novembre, Gregorio rivela a Romulo che Pia non ha interrotto la gravidanza. Di conseguenza, è ancora in attesa del bambino. Quello che i protagonisti non sanno è che tale conversazione è ascoltata di nascosto da Petra.

Il martedì, Jana propone a Manuel di fare un volo insieme. Lui accetta e, una volta a bordo dell’aereo, rimane colpito dall’odore dei capelli del personaggio principale. Una volta tornati nella tenuta, Manuel domanda a Mauro se Jana è stata vicino a lui durante il periodo di letargia.

La trama dal mercoledì al venerdì

La settimana de La Promessa dal 6 a 10 novembre procede il mercoledì. Manuel, dopo aver ascoltato le rivelazioni di Mauro, rimane molto turbato, al punto da scegliere di non partire più per la luna di miele.

Nell’episodio visibile il giovedì, Simona rivela a Candela il segreto che ha confidato a padre Camilo in confessionale. Tono, suo marito, ha infatti ucciso Custodio, il marito di Candela. Quest’ultima, udita tale notizia, rimane sconvolta e abbandona la tenuta.

Infine, le trame de La Promessa dal 6 al 10 novembre terminano il venerdì. In tale giornata, Maria chiede a Martina di intercedere con Alonso per avere notizie di Salvador dal fronte. Il marchese, tuttavia, le risponde che non si occupa più di queste cose. Manuel, a sua volta, indaga su chi si è preso cura di lui quando stava male.

La Promessa 6 10 novembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso degli appuntamenti de La Promessa, in onda dal 6 al 10 novembre su Canale 5 e in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.

Ana Garces : Jana;

Jordi Coll : Tomas;

Eva Martin : Cruz;

Manuel Regueiro : Alonso;

Maria Castro : Pia;

Joaquin Climent : Romulo;

Arturo Sanchez : Manuel;

Carmen Flores : Simona;

Paula Losada: Jimena.