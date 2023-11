Monterossi, il 10 novembre su Amazon Prime Video la seconda stagione: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Rai 2, venerdì 10 novembre, propone due episodi di The Rookie. La serie, appartenente al genere poliziesco, è arrivata anche in Italia alla quinta stagione.

The Rookie 10 novembre, regista e dove è girata

The Rookie è una produzione originale di ABC Signature ed Entertainment One. Le riprese si sono svolte in diverse località degli Stati Uniti, tra cui New York, Los Angeles, Oxnard e Burbank.

La quinta stagione di The Rookie, che in Italia esordisce il 10 novembre, è arrivata negli USA lo scorso settembre 2022, quando è stata trasmessa sull’emittente ABC. Il quinto capitolo della produzione è composto da un totale di 22 episodi, dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. La seconda rete Rai ne manda in onda due alla settimana, nella giornata del venerdì.

I registi della puntata sono Tori Garrett e Rob Seidenglanz. Le sceneggiature, invece, sono scritte da Alexis Hawley ed Elizabeth Davis Beall.

The Rookie 10 novembre, la trama

Nel corso di The Rookie, il protagonista John Nolan ha un nuovo ruolo. Esso, infatti, non è più solo un agente, ma bensì è un istruttore. Ciò lo rende uno dei poliziotti più anziani della squadra.

Intanto, durante The Rookie del 10 novembre, Bradford e Chen proseguono il lavoro sotto copertura, mentre Gray e Nolan sono impegnati per mettere in sicurezza il tribunale in vista del processo a Rosalind Dyer. Quest’ultima, tuttavia, riesce ad evadere, anche grazie all’aiuto del suo avvocato. I protagonisti, così, avviano una imponente ricerca, per evitare che la donna possa commettere ulteriori crimini.

Spoiler finale

Nel secondo episodio di The Rookie, Lucy è titubante dopo che le viene offerto di andare ad una scuola per agenti sotto copertura. Il personaggio interpretato da Melissa O’Neil riceve i consigli dalle persone a lei più vicine.

Intanto, i poliziotti sono impegnati in un caso decisamente complicato. I protagonisti, infatti, lavorano per risolvere un intricato omicidio, che ha come vittima un vice sceriffo. Le indagini, sin dalle prime fasi, rivelano che la vittima e alcuni suoi colleghi erano impegnati in un lavoro sotto copertura per sgominare una banda di pericolosi spacciatori.

The Rookie 10 novembre, il cast

Qui di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata di The Rookie del 10 novembre, visibile su Rai 2 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Nathan Fillion : John Nolan;

Alyssa Diaz : Angela Lopez;

Richard T. Jones : Wade Gray;

Melissa O’Neil: Lucy Chen.