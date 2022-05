Nastri D’Argento 2022, tutte le candidature: dominio di Sky e Rai Fiction

Condividi su

Sabato 4 giugno si terrà la cerimonia di consegna dei Nastri D’Argento Grandi Serie 2022, che anche in questa edizione conta numerose candidature. L’evento ha l’obiettivo di premiare le migliori serie tv italiane. Per le candidature sono state considerate solo le serie trasmesse fino al 30 aprile.

Nastri D’Argento Grandi Serie, le candidature per il premio di Miglior serie tv

La cerimonia di premiazione dei Nastri D’Argento Grandi Serie si terrà a Napoli. A esprimere i voti saranno oltre cento giornalisti e l’intero evento sarà organizzato in collaborazione con la Film Commission della Regione Campania. Molte, come detto, le candidature previste per l’edizione 2022 dei Nastri D’Argento. Sky è l’emittente che presenta più prodotti candidati. Seguono, a stretto giro, le serie Rai Fiction.

Per quanto riguarda i prodotti seriali candidati al premio Miglior serie tv, vi sono ben dodici candidature. In particolare, in lizza vi sono Gomorra, I Diavoli, A casa tutti bene, Christian, Bang Bang Baby, L’Amica Geniale 3, Il Cacciatore 3, Il Re, Le fate ignoranti, Vita da Carlo, Monterossi e Incastrati.

Nastri D’Argento serie, candidature: gli attori in lizza per il Miglior protagonista

Per il premio di Miglior attore protagonista ai Nastri D’Argento Grandi Serie, invece, vi sono quattro candidature. In lizza ci sono Luca Argentero (Doc-Nelle tue mani), Fabrizio Bentivoglio (Monterossi), Luca Zingaretti (Il Re), Edoardo Pesce (Christian) e Francesco Scianna (A casa tutti bene).

Diverse, invece, le candidature per il premio di Miglior attrice protagonista. A tal proposito, le attrici candidate sono Greta Scarano (Speravo de morì prima), Maria Chiara Giannetta (Blanca), Cristina Capotondi (Le fate ignoranti), Laura Morante (A casa tutti bene) e Dora Romano (Bang Bang Baby).

Miglior attrice non protagonista

Per quanto riguarda il premio di Miglior attore non protagonista dei Nastri D’Argento Grandi Serie, invece, vi sono 5 candidature. In particolare, sono candidati Max Tortora (Tutta colpa di Freud e Vita da Carlo), Pietro Sermonti (Bangla), Valerio Aprea (A casa tutti bene), Francesco Colella (Christian) ed Eduardo Scarpetta (L’Amica Geniale 3).

Per il premio di Miglior attrice non protagonista, invece, vi sono sei candidate. In particolare, sono presenti Silvia D’Amico (Christian), Ambra Angiolini (Le fate ignoranti), Isabella Ragonese (Il Re), Lucia Mascino (I Delitti del BarLume), Monica Guerritore (Speravo de morì prima) e Anna Ferzetti (Le fate ignoranti).

Le altre candidature

Vi sono, poi, altre candidature ai Nastri D’Argento Grandi Serie. Per quanto riguarda il premio di Miglior film-tv sono candidati Yara (Netflix), Crazy for football-Matti per il calcio (Rai) e Non ti pago (Rai).

Il premio Miglior serie tv commedia, invece, ha in lizza Bangla (Rai), Tutta colpa di Freud (Amazon Prime Video) e I Delitti del BarLume (Sky).

Per quanto riguarda la Miglior serie tv crime, in lizza vi sono Vostro Onore (Rai), Rocco Schiavone (Rai), Nero a metà (Rai), I Bastardi di Pizzofalcone 3 (Rai) e L’Ispettore Coliandro 8 (Rai).

Infine, tra le categorie dei Nastri D’Argento Grandi Serie vi è anche quella per la Miglior serie tv dramedy, con ben cinque prodotti seriali candidati. A concorrere, infatti, vi sono Doc-Nelle tue mani (Rai), La compagnia del cigno (Rai), Blanca (Rai), Speravo de morì prima (Sky) e Chiamami ancora amore (Rai).