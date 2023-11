A Murder at the End of the World, serie tv su Disney+ dal 14 novembre: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Martedì 14 novembre, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Disney+, è disponibile alla visione A Murder at the End of the World. La serie appartiene al genere mistery.

A Murder at the End of the World, regista e dove è girata

La serie, visibile in streaming sulla piattaforma di intrattenimento streaming Disney+, è una produzione originale degli Stati Uniti, realizzata da Sound of my voice, FXP e Alien She. I creatori sono Zal Batmanglij e Brit Marling. I due, inoltre, figurano anche nel ruolo di registi.

La serie è girata tra l’Islanda e gli Stati Uniti. Qui, in particolare, sono state coinvolte varie località, tra cui il New Jersey e lo Stato dell’Utah. Originariamente, la serie avrebbe dovuto debuttare nelle scorse settimane. Tuttavia, il lungo sciopero degli sceneggiatori ha costretto la produzione a un rinvio.

La prima stagione è composta da sette puntate. Queste hanno una durata di circa 50 minuti. Disney+ rilascia le prime due nella giornata di martedì 14 novembre, per poi proseguire con un episodio alla settimana. Di conseguenza, è possibile assistere al finale di stagione il 19 dicembre prossimo.

A Murder at the End of the World, la trama

La protagonista è una giovane ragazza chiamata Darby Hart, interpretata da Emma Corrin (conosciuta per aver interpretato Diana Spencer nella quarta stagione di The Crown). Il personaggio principale è una detective dilettante della Generazione Z.

Ha un grandissimo talento per la tecnologia e, in particolare, per il computer, le cui abilità le permettono di essere una sorta di hacker. La sua vita cambia per sempre quando riceve uno strano invito da un solitario miliardario, che le chiede di partecipare con altri otto ospiti a un ritiro in un luogo remoto ed affascinante.

Spoiler finale

Darby, nel corso del titolo visibile su Disney+ con protagonista Emma Corrin, decide di accettare l’invito. Una volta raggiunto il luogo prescelto, però, comprende di aver fatto un errore, finendo di fatto in trappola. A peggiorare le cose c’è il fatto che il corpo di uno degli altri ospiti è ritrovato privo di vita. La protagonista, consapevole che si è trattato di un omicidio, si mette sulle tracce del killer.

A Murder at the End of the World, il cast

Di seguito il cast degli attori presenti nella pruduzione, disponibile su Disney+ a partire dal 14 novembre.

Emma Corrin ;

Clive Owen ;

Joan Chen ;

Raul Esparza ;

Harris Dickinson ;

Jermaine Fowler ;

Brit Marling ;

Alice Braga.