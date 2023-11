Suburraeterna, il 14 novembre la serie tv su Netflix: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Rai 1, da domenica 12 novembre, propone al pubblico la seconda stagione di Lea, sottotitolo I nostri figli. La fiction appartiene al genere drammatico. Anche nel nuovo capitolo, la trama verte intorno ai protagonisti Lea e Marco, interpretati da Anna Valle e Giorgio Pasotti.

Lea-I nostri figli seconda stagione, regista e dove è girata

La seconda stagione di Lea-I nostri figli è una produzione originale di Rai Fiction e di Banijay Studios Italia. La regia è di Fabrizio Costa, che in passato ha lavorato ad altre fiction note come Scomparsa, Don Matteo e Fosca Innocenti. Costa sostituisce come regista Isabella Leoni, dietro la macchina da presa del primo capitolo. La sceneggiatura è di Anna Mittone e Mauro Casiraghi.

La seconda stagione di Lea-I nostri figli è composta da un totale di otto episodi inediti, dalla durata di circa cinquanta minuti ciascuno. La rete ammiraglia della TV di Stato nel propone due alla settimana, nella giornata della domenica. La trama è ambientata a Ferrara, dove si sono svolte le riprese degli esterni. L’ospedale, invece, è stato ricostruito interamente a Roma.

Lea-I nostri figli seconda stagione, la trama

Durante la seconda stagione, Lea sembra attraversare un momento piacevole della sua vita. Il lavoro presso l’ospedale procede per il meglio, così come la relazione con Arturo. Il personaggio interpretato da Anna Valle, dunque, pare aver superato il dolore per la perdita del figlio, deceduto poco prima della sua nascita.

I problemi, nella seconda stagione di Lea-I nostri figli, iniziano poco dopo un banale incidente d’auto che coinvolge Martina, figlia di Arturo in preda a una crisi pre-adolescenziale. La giovane, per fortuna, non ha riportato gravi conseguenze. Tuttavia, il sinistro permette a Lea di scoprire che Martina è stata contattata da una donna, che afferma di essere la madre biologica.

Spoiler finale

Nel frattempo, durante la seconda stagione, Lea e l’ex marito Marco hanno un nuovo, inaspettato riavvicinamento. In contemporanea, Arturo è impegnato per lavoro all’estero e conosce un’affettuosa produttrice musicale. Infine, in reparto arriva un nuovo infermiere. Si tratta di Bruno, che nel suo passato nasconde un delicato segreto.

Lea-I nostri figli seconda stagione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda stagione di Lea-I nostri figli, visibile su Rai 1 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Anna Valle : Lea;

Giorgio Pasotti : Marco;

Mehmet Gunsur : Arturo;

Primo Reggiani : Pietro;

Manuela Ventura : Favilla;

Marina Crialesi : Olga;

Rausy Giangaré: Michela.