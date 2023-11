SWAT episodi In blu e Sicari su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Rai 2, nella prima serata di venerdì 17 novembre, trasmette gli episodi Dye Hard e La scelta di The Rookie. La serie poliziesca, giunta alla quinta stagione, ha come protagonista John Nolan, interpretato dall’attore Nathan Fillion.

The Rookie Dye Hard, regista e dove è girata

Dye Hard e La scelta di The Rookie sono una produzione originale di ABC Signature ed Entertainment One. Le riprese si sono svolte in diverse località degli Stati Uniti, tra cui New York, Los Angeles, Oxnard e Burbank. I registi della puntata sono Tori Garrett e Rob Seidenglanz. Le sceneggiature, invece, sono scritte da Alexis Hawley ed Elizabeth Davis Beall.

La quinta stagione di The Rookie, trasmessa negli USA a partire dal mese di settembre 2022 sull’emittente ABC, è composta da un totale di 22 episodi. Essi, a loro volta, hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno. La seconda rete Rai ne manda in onda due alla settimana, nella giornata del venerdì.

The Rookie Dye Hard, la trama

Nel corso di Dye Hard di The Rookie, nonostante Chris sia ancora convalescente è determinato a seguire un gruppo online chiamato Dye Hard. Esso, da qualche tempo, dà la caccia a Rosalind.

Nolan, intanto, affronta il primo giorno da agente istruttore ed ha a che fare con le strane capacità da sensitiva della recluta Celina Juarez. Quest’ultima, infatti, riesce a risolvere un delicato caso grazie ad un sogno premonitore. Lucy, infine, è coinvolta in una operazione che porta alla scoperta dei cadaveri di Phyllis e Raymond Hayman. Una scritta presente su un muro fa pensare che dietro tale fatto ci sia ancora una volta Rosalind.

La scelta, la trama

La serata del 17 novembre con The Rookie, subito dopo la fine di Dye Hard, prosegue con l’appuntamento La scelta. In esso, Bailey riceve una chiamata per una emergenza medica. Decide, così, di recarsi immediatamente sul posto, ma ben presto scopre che si tratta di una trappola orchestrata dalla serial killer Rosalind. Per questo motivo, la vita di Bailey è in pericolo e Nolan, avvertito dalla donna, fa di tutto per salvarla.

The Rookie Dye Hard, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata di The Rookie del 17 novembre, visibile in prima serata su Rai 2 e in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Nathan Fillion : John Nolan;

Alyssa Diaz : Angela Lopez;

Richard T. Jones : Wade Gray;

Annie Wersching : Rosalind;

Melissa O’Neil : Lucy Chen;

Jenna Dewan: Bailey Nune.