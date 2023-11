Un professore, puntata 23 novembre su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Paramount+, giovedì 23 novembre, rilascia alla visione One Trillion Dollars. La serie, appartenente al genere thriller, è trasmessa in Italia e in diversi altri paesi del mondo, tra cui Germania, Francia, Regno Unito, Canada, America Latina ed Australia.

One Trillion Dollars, regista e dove è girata

One Trillion Dollars è una produzione originale di W&B Television. La serie, il cui titolo originale è Eine Billion Dollar, è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Andreas Eschbach nel 2001. La regia è a cura di Isabel Braak e di Florian Baxmeyer. La sceneggiatura, invece, è scritta da Florian Iwersen e Stefan Holtz.

La prima stagione di One Trillion Dollars è composta da sei appuntamenti. Questi, a loro volta, hanno una durata di circa 50 minuti. Le riprese si sono svolte nel 2022 in Italia e, in particolare, a Torino e nella regione Toscana. Qui il set ha coinvolto le città di Firenze, Viareggio, Lucca e Massa.

One Trillion Dollars, la trama

One Trillion Dollars racconta la storia di John Fontanelli. Il protagonista è interpretato dall’attore Philip Froissant e nella vita lavora come corriere. Per tale mansione, passa le giornate a girare per Berlino in bicicletta. Non ha un euro in tasca, vive alla giornata ed è contento di poter godere della sua indipendenza.

In One Trillion Dollars, la vita di Fontanelli cambia per sempre da un momento all’altro. Il personaggio principale, infatti, riceve una notizia inaspettata: risulta essere l’unico erede di una fortuna economica risalente a cinquecento anni prima e che nel corso dei secoli è cresciuta fino ad arrivare alla somma di un trilione di dollari. Cifra, questa, che lo trasforma nella persona più ricca del pianeta.

Spoiler finale

Fontanelli, per sua sfortuna, apprende che il possesso dell’eredità dipende dal rispetto di un’insolita profezia. Il beneficiario dei soldi, infatti, è costretto a restituire all’umanità il futuro perduto. John, seppur consapevole della difficoltà del compito, accetta e si mette subito al lavoro. Tuttavia, la sua attività interferisce ben presto con gli affari di uomini molto potenti, che sono determinati a tutto pur di fermarlo e salvare i loro affari spesso illeciti.

One Trillion Dollars, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di One Trilion Dollars, serie tv visibile in streaming sull’emittente satellitare Paramount+ a partire dalla giornata di giovedì 23 novembre.

Philip Froissant : John Fontanelli;

Alessandra Mastronardi : Franca Vacchi;

Oliver Masucci : Malcom McCaine;

Greta Sacchi : Elena Vacchi;

Nicolò Pasetti : Vince Holtz;

Miriam Hage : Deyna Pohlmann;

Louis Nitsche: Lino Pohlmann.