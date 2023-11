Stasera in tv giovedì 23 novembre 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 23 novembre 2023. Su Rai2, il film thriller L’intruso, con Dennis Quaid. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene presentano: Inside

Stasera in tv giovedì 23 novembre 2023, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la nuova edizione della fiction Un professore 2, con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi. Il professore Dante Balestra (Alessandro Gassmann), ormai una presenza imprescindibile per i suoi studenti, tra cui suo figlio Simone, continua ad utilizzare la filosofia per aiutare i ragazzi a risolvere i loro problemi, tra amori complicati, genitori invadenti e sogni ad occhi aperti.

Su Rai3, alle 21.20, Amore criminale. Sono tante le donne che, dopo la messa in onda delle puntate condotte da Emma D’Aquino, scrivono al programma chiedendo aiuto. La redazione fornisce ad ognuna di loro il contatto del Centro Antiviolenza più vicino al proprio domicilio dove potranno trovare assistenza legale psicologica.

Su Rai 5, alle 21.15, Micat in Vertice. Attraverso testimonianze e filmati d’archivio, il documentario di Marta Teodoro racconta le origini dell’Accademia musicale Chigiana di Siena nata nel 1932 per volontà del conte Chigi Saracini, ideatore dei corsi di alto perfezionamento musicale.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Come ogni giornalista al timone dei talk di approfondimento, Paolo Del Debbio cerca di mantenere un atteggiamento imparziale ma non è difficile, per lo spettatore, capire come la pensa, soprattutto nei dibattiti che riguardano la criminalità dilagante in città come Milano. Se ne parla anche oggi.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Io canto Generation. Seconda puntata della gara canora, condotta da Gerry Scotti, in cui si affrontano giovanissimi talenti divisi in sei squadre. I loro coach sono Cristina Scuccia, Anna Tatangelo, Fausto Leali, Iva Zanicchi, Mietta e Benedetta Carretta, vincitrice della seconda edizione, trasmessa nell’autunno del 2010.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Un altro giovedì in compagnia degli approfondimenti targati “Le Iene”. Stasera va in onda la terza puntata delle sei previste. Tra i conduttori di questa terza edizione c’è anche lo storico inviato Giulio Golia. Napoletano, entrato nel cast del programma nel 1998, ultimamente si è occupato di camorra.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. L’appuntamento settimanale sui temi italiani e internazionali che dividono l’opinione pubblica è con Corrado Formigli. Il conduttore e co-autore del programma punta molto anche sulle interviste “one-to-one” con i suoi ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Cucine da incubo. Rivediamo l’ultima puntata dell’8° stagione del reality con Antonio Cannavacciuolo. Lo chef si trova a Roma per risolvere le sorti de “Ai Tre Scalini”, situato nella zona di Torre Maura. Il locale è stato aperto nel 2001 dai coniugi Carmelo e Rita.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Continuano gli appuntamenti con le repliche della 1° stagione dello show comico condotto da Elettra Lamborghini e i Pan Pers dal Teatro Galleria di Legnano. Salgono sul palco, tra gli altri, Gianluca De Angelis, con Marta Zoboli e Alessandro Bianchi.

Su Real Time, alle 21.30, il talent Hairstyle: The talent show. Secondo appuntamento con il programma condotto da Rossano Ferretti che vede sfidarsi dieci parrucchieri professionisti provenienti da tutta Italia. Ferretti è affiancato da un giudice-ospite.

I film di questa sera giovedì 23 novembre 2023

Su Rai2, alle 21.20, il film thriller del 2019, di Deon Taylor, L’intruso, con Dennis Quaid, Michael Ealy, Meagan Good. Scott Russell (Michael Ealy) e sua moglie Annie (Meagan Good) acquistano una bellissima casa in California, ma al momento di trasferirsi hanno una sgradita sorpresa: l’uomo che ha venduto la casa, Charlie Peck (Dennis Quaid), non pare avere nessuna intenzione di andarsene. E’ l’inizio di un incubo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2021, di Ridley Scott, House of Gucci, con Lady Gaga. L’incontro tra Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, l’erede della maison di moda. Quando lui impone il divorzio, la donna contatta una “maga” e due criminali per portare a termine la sua vendetta.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2014, di Luc Besson, Lucy, con Scarlett Johansson, Morgan Freeman. L’americana Lucy vive e studia a Taipei. Un giorno viene rapita da alcuni gangster che la obbligano a lavorare come corriere per contrabbandare un farmaco sperimentale, ma…

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1985, di e con Sylvester Stallone, Rocky IV. Apollo Creed muore sul ring sotto i colpi del pugile sovietico Ivan Drago. Per vendicare l’amico, Rocky decide di recarsi a Mosca e combattere in quello che non sarà un semplice incontro di boxe.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2006, di Nancy Meyers, L’amore non va in vacanza, con Cameron Diaz, Jude Law. Iris e Amanda, due giovani donne sfortunate in amore, decidono di scambiarsi le rispettive abitazioni per le vacanze di Natale. Entrambe incontreranno l’uomo dei loro sogni.

Stasera in tv giovedì 23 novembre 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2011, di George Clooney, Le Idi di marzo, con Ryan Gosling, Marisa Tomei. Stephen, addetto stampa della campagna elettorale del governatore della Pennsylvania, viene coinvolto in una serie di intrighi che metteranno in luce gli inganni della politica.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Antoine Fuqua, Attacco al potere, con Gerard Butler, Aaron Eckhart. Un gruppo di estremisti attacca la Casa Bianca, prendendo in ostaggio il presidente e il suo staff. L’ex agente dei servizi segreti Mike Banning è l’unico che può salvare la Nazione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2022, di David Cronenberg, Crimes of the future, con Viggo Mortensen, Lea Seydoux. In un futuro imprecisato, gli esseri umani mutano in continuazione. L’ex chirurgo Caprice e il suo compagno Saul decidono di trasformare le operazioni in una forma d’arte di successo.