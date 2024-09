Un professore, puntata 30 novembre su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Giovedì 30 novembre, in prima serata su Rai 1, sono in onda gli appuntamenti Heidegger L’esistenza autentica e David Hume La bellezza di Un professore. La serie, giunta alla seconda stagione, ha come protagonisti Claudia Pandolfi ed Alessandro Gassmann.

Un professore Heidegger L’esistenza autentica, regista e dove è girata

Heidegger L’esistenza autentica e David Hume La bellezza di Un professore sono una produzione di Rai Fiction e Banijay Studios Italia. Anche il secondo capitolo è ispirato alla serie originale intitolata Merlì, scritta da Hector Lozano.

Il regista della seconda stagione di Un professore è Alessandro Casale. Quest’ultimo, in passato, ha già lavorato dietro la macchina da presa di titoli come Vostro onore, Benvenuti a tavola 2 e Don Matteo. La sceneggiatura, invece, è scritta da Fidel Signorile, Valentina Gaddi, Sandro Petraglia e Sebastiano Melloni. Le riprese si sono svolte a Roma.

Un professore 2 è composto da dodici appuntamenti, dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Rai 1 ne propone due alla settimana, nella giornata del giovedì. Il finale di stagione, salvo cambi di palinsesto, è previsto il prossimo 28 dicembre.

Un professore Heidegger L’esistenza autentica, la trama

Durante Heidegger L’esistenza autentica di Un professore, i protagonisti fanno i conti con l’improvviso ritorno in città di Floriana. Quest’ultima, infatti, si ritrova a vivere in compagnia di Anita e Dante, creando una situazione di imbarazzo e disagio.

Viola, dopo le parole di Dante, si convince ad iscriversi al liceo Leonardo Da Vinci. Simone, invece, è convocato in presidenza, dove è interrogato in merito al ferimento di Ernesto, che continua ad essere ricoverato in ospedale.

David Hume La bellezza, la trama

Subito dopo la fine di Heidegger L’esistenza autentica, la serata procede con l’episodio David Hume La bellezza. In esso, Simone è sospeso per dieci giorni da scuola e decide di sfogarsi con Dante, al quale svela la verità circa il ferimento di Ernesto. Viola e Rayan approfondiscono il loro rapporto, così come Manuel e Nina. Quest’ultima, allora, sceglie di confessare al personaggio interpretato da Damiano Gavino un importante aspetto della sua vita. Infine, la salute di Dante peggiora, al punto da costringerlo ad ulteriori esami.

Un professore Heidegger L’esistenza autentica, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la puntata di Un professore.