Zecchino d’Oro 2023 dal 1 dicembre su Rai 1

Arriva lo Zecchino d’Oro 2023, in diretta su Rai 1 a venerdì 1 e sabato 2 dicembre dalle ore 17.00 alle 18.40 e domenica 3 dicembre dalle ore 17.20 alle ore 20.00.

La finale della 66ª edizione dello Zecchino d’Oro 2023 andrà in onda il 3 dicembre e sarà condotta come sempre dal direttore artistico Carlo Conti.

L’1 e il 2 dicembre invece alla conduzione ci sarà la coppia formata dai due attori e volti del web Carolina Benvenga e Andrea Dianetti.

Anche quest’anno lo Zecchino d’Oro sostiene Operazione Pane e le mense francescane in Italia e nel mondo tramite il numero solidale 45538. Basta inviare un sms da cellulare o telefonare da una rete fissa per aiutare e donare un pasto a chi è in difficoltà.

Zecchino d’Oro 2023

L’edizione del 2023 ha come sottotitolo La musica può per celebrare tutto ciò che in più di 60 anni di vita la musica ha generato.

Quest’anno si aggiunge un nuovo canale web per il programma: la community di Zecchino d’Oro arriva anche su TikTok.

Il nuovo canale è stato avviato in collaborazione con Magneto, la TikTok Agency del gruppo di comunicazione integrata Next14. Questo canale è un modo per coinvolgere tutte le generazioni con i protagonisti del mondo Zecchino d’Oro: Nunù e due nuovi creator, Mìmi e Nartico.

Un nuovo canale che incrementa tutti i progetti web di Zecchino d’Oro dopo l’avvio del canale dedicato su Amazon Prime.

Tutte queste novità non fanno però dimenticare il tradizionale percorso dello Zecchino d’Oro, legato alla gara con la ricerca delle canzoni e i casting che registrano decine di tappe in tutta Italia. Inoltre è già ripartita la ricerca dei solisti per l’edizione 2024.

Album e autori dello Zecchino d’Oro 2023

L’album dell’edizione dello Zecchino d’Oro 2023, è composto dalle 14 canzoni in gara ed è disponibile dal 2 ottobre in digitale e su tutte le piattaforme in streaming.

Tra i 35 autori che firmano le tracce troviamo: Maurizio Fabrizio, Gianfranco Fasano, Max Gazzè, Loredana Bertè, Matteo Bocelli, Paolo Vallesi, Piero Romitelli, Lorenzo Baglioni e tani altri autori.

Le nuove canzoni arricchiscono il repertorio dello Zecchino d’Oro arrivando ad un totale di 832 canzoni.

Zecchino d’Oro 2023, gara, anticipazioni e temi trattati

Ad interpretare i brani in gara dello Zecchino d’Oro 2023, sempre dal vivo, ci saranno 17 piccoli cantanti, accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni.

I piccoli cantanti, di età compresa tra i 5 e i 10 anni, si esibiranno dall’1 al 3 dicembre, su Rai 1 sotto la direzione artistica di Carlo Conti.

I partecipanti provengono da 8 regioni e da 3 Paesi esteri, Grecia, Bulgaria e Albania, arrivando così a un totale di 1.101 bambini che hanno partecipato dal 1959 ad oggi.

La musica dello Zecchino d’Oro 2023 vuole aiutare a comunicare tramite il linguaggio dell’infanzia, temi attuali che coinvolgono tutti.

Titoli e autori dei brani in gara

I titoli delle canzoni in gara dello Zecchino d’Oro 2023 sono: