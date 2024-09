Uno splendido errore: le anticipazioni sulla nuova serie tv di Netflix

Netflix propone la serie tv dal titolo Uno splendido errore. Si tratta di un prodotto di genere commedia con atmosfere romantiche.

La produzione è degli Stati Uniti. L’anno di realizzazione è il 2023 e la prima stagione si compone di dieci episodi in totale, ognuno della durata di 50 minuti circa.

Regia e protagonisti della serie tv Uno splendido errore

La regia è di Jerry Ciccoritti. Protagonisti principali sono George e Cole interpretati rispettivamente da Marc Blucas e Noah LaLonde. Nel cast anche Ashby Gentry nel ruolo di Alex Walter.

Dove è stata girata la serie?

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare a Calgary e zone limitrofe nel territorio di Alberta.

La produzione è della Nomadic Pictures in collaborazione con Sony Pictures Television e iGeneration Studios.

La serie è conosciuta a livello internazionale con il titolo My Life with the Walter Boys.

La trama della serie

La serie segue tutte le vicende personali e amorose di Jackie, una ragazza di 15 anni che ha perso tutta la sua famiglia in un tragico incidente stradale. È costretta così a trasferirsi da Manhattan in Colorado.

Qui deve adattarsi alla vita di campagna sotto la gestione di una tutrice che ha già da curare otto ragazzi molto esuberanti. Questa è una realtà che piace poco a Jackie, abituata alla vita della grande città. Finalmente però la migliore amica di sua madre, Katherine, insieme al marito George, decide di diventare il nuovo tutore di Jackie. Il compito naturalmente investe i due coniugi e apparentemente sembra soddisfare Jackie.

La ragazza però molto presto si rende conto che ancora una volta deve rinunciare alle comodità della grande città. Inoltre si accorge che i due coniugi stanno crescendo una famiglia molto numerosa composta già da dieci figli. Tra questi ci sono Alex, un ragazzo molto studioso e preparato e Cole, dal carattere problematico e scontroso.

Sia Jackie che Alex che Cole, finiranno per vivere insieme in una maniera molto unita e si prospetta all’orizzonte anche un triangolo sentimentale.

Uno splendido errore: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Uno splendido errore e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori