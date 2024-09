Primo Appuntamento, i single del 5 dicembre: c’è il principe Lorenzo

Martedì 5 dicembre, dalle 21:20 su Real Time, è in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il programma, come sempre, è condotto da Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 5 dicembre, il principe Lorenzo

A Primo Appuntamento del 5 dicembre, come sempre, ci sono otto single. Questi hanno scelto di rivolgersi alla trasmissione nella speranza di trovare l’anima gemella. Per raggiungere questo obiettivo, si realizzano delle cene al buio.

Tra i single di Primo Appuntamento del 5 dicembre c’è Lorenzo. Ha 26 anni e vive ad Arona. Nelle sue vene scorre sangue reale: il single, infatti, è un principe che discende dalla casata De Ferrari. Soffre della sindrome di Tourette, si definisce esuberante ed afferma di essere ancora single perché non si accontenta mai.

Passa la serata con Beatrice, studentessa di Business di 19 anni. È di Genova ma vive a Nizza, seppur il suo sogno è quello di trasferirsi a Parigi. Spera di incontrare una persona unica, che sappia distinguersi da tutti gli altri.

Andrea e Giorgio

A Primo Appuntamento del 5 dicembre è presente Andrea. Ha 31 anni, lavora in una palestra ed è residente nella provincia di Milano. Nel programma realizza il suo primo appuntamento al buio. Cerca l’amore con il 30enne Giorgio, nato a Roma ma che vive a Milano. Nel capoluogo lombardo è impiegato presso una multinazionale specializzata in bellezza e profumeria. Non ha mai avuto una storia seria.

Durante la puntata odierna di Primo Appuntamento c’è Francesco, 24enne della provincia di Caserta. È uno scrittore e maestro di tromba, inoltre gestisce un bed and breakfast e si dedica all’agricoltura. Cena con Luisa, studentessa di Scienze Politiche di 20 anni. Sin da giovane ha realizzato tantissimi viaggi, che l’hanno portata a sviluppare la passione per la fotografia.

Primo Appuntamento 5 dicembre, Sabrina e Diego

Infine, nel corso di Primo Appuntamento del 5 dicembre, c’è Sabrina. Ha 47 anni, è di Bari ed è una impiegata. Ha la passione per il canto e, soprattutto, per il genere jazz. In passato ha avuto una relazione. Incontra il coetaneo Diego, personal trainer che ha alle spalle un matrimonio di 7 anni. La fine del rapporto è stata per lui un momento di forte rottura.

Al termine della puntata odierna di Primo Appuntamento, gli otto protagonisti della serata devono decidere se abbandonare la trasmissione insieme ai loro partner. In seguito, il programma comunica l’andamento delle coppie a qualche settimana di distanza dalle riprese.