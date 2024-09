Terra Amara, puntata 10 dicembre su Canale 5: trama e cast

Terra Amara, soap opera di grande successo di Canale 5, torna domenica 10 dicembre con uno speciale in prima serata. La puntata prende il via alle 21:20 circa.

Terra Amara 10 dicembre, regista e dove è girato

Terra Amara è una produzione di Tims&B Productions. Il titolo è originale della Turchia, dove è andato in onda con sull’emittente ATV con il titolo di Bir Zamanlar Cukorova. I registi che hanno lavorato alla serie sono Murat Seracoglu ed Evren Karabiyik Gunaydin. Gli sceneggiatori sono Yildiz Tunc, Ayca Uzum, Atilla Ozel, Selena Caglayan e Melis Veziroglu Yilmaz.

Terra Amara 10 dicembre, la trama

Nel corso di Terra Amara, Zuleyha riferisce a Gulten di aver fatto una scoperta su Umit. In particolare, la protagonista afferma che il personaggio interpretato da Hande Soral è incinta di Demir.

Intanto, durante Terra Amara del 10 dicembre, si svolge il ricevimento per festeggiare la nuova fondazione creata a nome di Hunkar Yaman. Nel party, però, si presenta a sorpresa anche Umit. Demir prova a mandarla via, ma lei le comunica di essere incinta. Tra i due nasce un acceso confronto.

In seguito, nell’appuntamento odierno della soap, Demir mette in atto un piano diabolico per rapire Umit. Inoltre, ha ingaggiato anche un medico affinché possa procedere con l’interruzione di gravidanza. Questi progetti malevoli, però, sono mandati a monte dall’intervento di Sevda. Quest’ultima avverte la polizia, mette in salvo la figlia e la porta da Fekeli, che accetta di ospitarla per il tempo necessario a organizzare la sua fuga.

Il finale

Nel corso di Terra Amara, Betul e Sermin mettono in atto il piano per vendicarsi di Demir, colpevole di averle tolto l’eredità. Il primo, in gran segreto, tappezza la città con le foto del tradimento di Demir, umiliandolo in questo modo davanti a tutta la città. Fekeli, in seguito, accusa Umit di aver messo in giro tali immagini compromettenti. Lei si difende, ma invano: Fekeli, che aveva deciso di accoglierla e proteggerla, udita tale notizia decide di cacciarla di casa.

Terra Amara 10 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Terra Amara, visibile in prima serata su Canale 5 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.