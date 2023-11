Terra Amara, puntata 26 novembre su Canale 5: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Venerdì 24 novembre, in prima serata su Rai 2, sono proposti gli appuntamenti Il fuggitivo e Regolamento di conti di The Rookie. La serie, appartenente al genere thriller, ha come protagonisti i personaggi di John Nolan e Angela Lopez.

The Rookie Il fuggitivo, regista e dove è girata

Il fuggitivo e Regolamento di conti di The Rookie sono una produzione originale di ABC Signature ed Entertainment One. Le riprese si sono svolte in diverse località degli Stati Uniti, tra cui New York, Los Angeles, Oxnard e Burbank. I registi della puntata sono Tori Garrett e Rob Seidenglanz. Le sceneggiature, invece, sono scritte da Alexis Hawley ed Elizabeth Davis Beall.

La quinta stagione di The Rookie, trasmessa negli USA a partire dal mese di settembre 2022 sull’emittente ABC, è composta da un totale di 22 episodi. Essi, a loro volta, hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno. La seconda rete Rai ne manda in onda due alla settimana, nella giornata del venerdì.

The Rookie Il fuggitivo, la trama

Nel corso dell’appuntamento Il fuggitivo di The Rookie, Tim è intento ad eseguire un inseguimento quando avverte un dolore lancinante alla schiena. Di conseguenza, il personaggio interpretato da Eric Winter è ricoverato in ospedale, dove si sottopone a tutti gli accertamenti del caso.

In breve tempo, i medici scoprono che Tim ha nelle vicinanze della colonna vertebrale un vecchio frammento di proiettile. Il poliziotto, dunque, è operato d’urgenza per rimuovere l’oggetto.

Regolamento di conti, la trama

Subito dopo la fine de Il fuggitivo, la serata del 24 novembre di Rai 2 con The Rookie procede con l’appuntamento da titolo Regolamento di conti. In esso, Wesley è in ansia per l’interrogatorio che si svolgerà in merito al caso di Elijah Stone. La sua tensione non fa che aumentare nel momento in cui scopre che l’avvocato difensore di Stone è una sua ex fidanzata, che in passato ha dimostrato di essere arrivista e senza scrupoli. Juarez, infine, continua ad avere dei sogni premonitori che le permettono di risolvere i casi complessi, destando più di qualche perplessità in Nolan.

The Rookie Il fuggitivo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata di The Rookie del 24 novembre, visibile in prima serata su Rai 2 e in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Nathan Fillion : John Nolan;

Alyssa Diaz : Angela Lopez;

Richard T. Jones : Wade Gray;

Annie Wersching : Rosalind;

Melissa O’Neil : Lucy Chen;

Jenna Dewan: Bailey Nune.