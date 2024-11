Terra Amara, le trame dal 12 al 17 febbraio: cast, dove è girato e curiosità

Da lunedì 12 a sabato 17 febbraio, su Canale 5, sono in onda nuove puntate di Terra Amara. La soap turca, come di consueto, è visibile a partire dalle ore 14:15.

Terra Amara 12 17 febbraio, regista e dove è girata

Terra Amara è una produzione di Tims&B Productions. I registi che hanno lavorato alla serie sono Murat Seracoglu ed Evren Karabiyik Gunaydin. Gli sceneggiatori, invece, sono Yildiz Tunc, Ayca Uzum, Atilla Ozel, Selena Caglayan e Melis Veziroglu Yilmaz. Il titolo è originale della Turchia, dove è andato in onda con sull’emittente ATV con il titolo di Bir Zamanlar Cukorova.

La settimana di Terra Amara parte il lunedì. Hasmet Colak, uno degli storici signori di Cukurova, è uscito di prigione dopo una condanna di 18 anni. L’uomo, non appena tornato in libertà, mostra l’intenzione di riappropriarsi dei terreni che, nel frattempo, sono stati occupati da Demir.

Terra Amara 12 17 febbraio, le trame del martedì e mercoledì

In Terra Amara di martedì 13 febbraio, Lutfiye apprende la notizia della morte di Kayhan, figlio di Muzaffer. Sermin e Betul rilasciano un’intervista al giornale cittadino per mettere in cattiva luce Zuleyha. Quest’ultima, intanto, è felice perché il procuratore ha tolto la denuncia a carico di Hakan, che dunque torna libero.

Il mercoledì, il procuratore comunica a Zuleyha che Hulya Gumusogliu è morta. La protagonista, accompagnata da Fikret, parte subito alla volta di Smirne, speranzosa di incontrare Hakan. L’uomo, tuttavia, durante il funerale della sorella non si fa vedere, rimanendo in disparte.

La settimana di Terra Amara dal 12 al 17 febbraio procede con l’appuntamento del giovedì. In esso, Zuleyha utilizza il giornale di Cukurova per smascherare il comportamento di Betul, che accusa il colpo. Sermin, tuttavia, è desiderosa di vendetta verso la protagonista.

Cosa succede il venerdì e il sabato

Durante la puntata del venerdì di Terra Amara, Fikret comunica a Zuleyha di non voler partecipare al matrimonio fra lei ed Hakan. Nel frattempo, Saniye trova Colak e i suoi uomini in un terreno degli Yaman, intenti a saccheggiarlo. Infine, la settimana di Terra Amara termina sabato 17 febbraio, quando Fikret è arrestato a causa della presenza della droga nei camion dell’azienda Yaman. Lutfiye, non appena scopre che Zuleyha sta per convolare a nozze con Hakan, le racconta tutta la verità sulla morte di Fekeli.

Terra Amara 12 17 febbraio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Terra Amara, visibile su Canale 5 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.