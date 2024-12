Mare Fuori episodi Nel nome dell’amore e Il vecchio leone e il giovane leone: trama, cast e curiosità

Rai 2, mercoledì 14 febbraio, trasmette gli episodi Nel nome dell’amore e Il vecchio leone e il giovane leone di Mare Fuori. Gli appuntamenti, in onda dalle ore 21:20 circa, aprono la quarta stagione della serie.

Mare Fuori Nel nome dell’amore, regista e dove è girata

Nel nome dell’amore e Il vecchio leone e il giovane leone di Mare Fuori 4 sono, come tutta la serie, una co-produzione di Rai Fiction e Picomedia. Colui che ha curato la realizzazione è Roberto Sessa, mentre la regia è di Ivan Silvestrini, che ha già diretto la stagione precedente. La sceneggiatura è scritta da Christian Farina e Maurizio Cadeddu.

Le riprese di Mare Fuori si sono svolte, come di consueto, a Napoli. La quarta stagione è composta da un totale di quattordici appuntamenti dalla durata di circa 60/70 minuti ciascuno. Rai 2 ne trasmette due alla settimana, nella prima serata del mercoledì.

Mare Fuori Nel nome dell’amore, la trama

Nel corso di Nel nome dell’amore di Mare Fuori, i protagonisti devono fare i conti con le conseguenze dei fatti della Piscina Mirabilis. Ciò che è accaduto, infatti, scuote i già fragili equilibri dell’IPM.

Nel frattempo, Edoardo è in ospedale, in gravi condizioni. Per sua fortuna, però, riceve una trasfusione di sangue da un donatore anonimo, che con questo gesto gli salva la vita. Kubra, scossa dopo la scoperta della vera identità di Beppe, continua a respingerlo. Nel carcere minorile, durante Nel nome dell’amore di Mare Fuori, giunge una ragazza misteriosa, accusata di omicidio.

Il vecchio leone e il giovane leone

La serata di Rai 2 con Mare Fuori procede, dalle 22:20 circa, con l’episodio Il vecchio leone e il giovane leone. In esso, Rosa è in crisi dopo quello che è successo con il padre e, per tale motivo, cerca conforto in Kubra. La ragazza, a sua volta, è sempre più vicina a Dobermann, provocando le ire di Pino. Quest’ultimo, invece, è intenzionato a trasformare il proprio amore per i cani in un lavoro. Cucciolo prova a ricucire i rapporti con il fratello. Infine, Crazy J si avvia il primo incontro con il nuovo produttore.

Mare Fuori Nel nome dell’amore, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la puntata del 14 febbraio di Mare Fuori, in onda su Rai 2 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.