Stasera in tv giovedì 15 febbraio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 15 febbraio 2024. Su Rai3, il people show condotto da Geppi Cucciari, Splendida cornice. Su Canale 5, la soap Terra amara, con Hilal Altinbilek, Sibel Tascioglu, Polen Emre.

Stasera in tv giovedì 15 febbraio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Doc – Nelle tue mani 3, con Luca Argentero. La paura di scoprire il terribile segreto nascosto tra i suoi ricordi è troppo forte per Andrea (Luca Argentero). Questo lo spinge ad allontanarsi dal suo reparto. Intanto, Enrico respinge gli assalti di Barbara, l’assistente di Doc: forse non si tratta di una semplice infatuazione.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Nuovo appuntamento con il people show condotto da Geppi Cucciari. Al suo fianco ritroviamo, tra gli altri, la psicoanalista Flaminia Nucci, la docente di cultura e letteratura giapponese Giulia Scrolavezza e il designer Takahide Sano. La rubrica letteraria è affidata invece a Piero Dolfres.

Su Rai5, alle 21.45, Verdi Messa da Requiem. L’Orchestra e il Coro dell’Academia Nazionale di Santa Cecilia e il direttore Antonio Pappano eseguono la Messa da Requiem di Verdi. Con il soprano Masabane Cecilia Rangwanasha; il mezzosoprano Elina Garanca e il tenore SeokJong Baek.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Dopo gli ottimi risultati d’ascolto dell’esperimento autunnale, il programma di Paolo Del Debbio tornerà ad andare in onda per un po’ di tempo anche di domenica a partire dal 19 febbraio al posto di “Zona bianca”. Nessuna differenza tra le due puntate, dedicate come sempre all’attualità.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Terra amara, con Hilal Altinbilek, Sibel Tascioglu, Polen Emre. Tutti gli abitanti di Cukurova leggono sui giornali la dichiarazione di Zuleyha (Hilal Altinbilek) che smaschera il comportamento sleale di Betul. Colak, uomo molto temuto dalla popolazione, esce di prigione dopo 18 anni e vuole farsi restituire i terreni di sua proprietà di cui Demir si è appropriato indebitamente.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. A due mesi dalla fine della terza edizione, arrivano i nuovi speciali realizzati dalle Iene. Stasera Veronica Ruggeri (che si era già occupata del caso nel 2021) e Alessia Rafanelli tornano sull’omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce (FR) scomparsa il 1° giugno 2001 e ritrovata morta due giorni dopo.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. Torna la consueta programmazione del talk politico di Corrado Formigli dopo la puntata dal titolo “Ombre nere”. Sotto la lente d’ingrandimento restano l’attività di Governo e quella dell’opposizione da commentare con gli ospiti.

Tv8 – Nove – Real Time

Su Tv8, alle 21.00, Calcio Milan-Rennes. Nella gara di andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta della Europa League, i diavoli di Stefano Pioli affrontano allo Stadio San Siro di Milano i francesi allenati da Julien Stéphane. Il riotorno sarà il 22 febbraio.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Parte la 4° stagione dello show condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers. Dal palco dello storico Teatro Galleria di Legnano (MI) va in onda la prima delle 10 serate in programma all’insegna dell’umorismo e dell’ironia.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Er: Storie incredibili. La puntata intitolata “Il dilemma dei dottori” racconta la storia di una donna in travaglio che vuole mantenere segreta la gravidanza; un uomo in gravi condizioni respira, ma i medici non riescono a sentire la pressione sanguigna sul polso.

I film di questa sera giovedì 15 febbraio 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film drammatico del 2015, di Ryan Coogler, Creed – Nato per combattere, con Sylvester Stallone, Michael B. Jordan. Rocky Balboa (Sylvester Stallone) torna in palestra per allenare un giovane campione di pugilato, Adonis “Donnie” Creed (Michael B. Jordan), figlio del suo vecchio avversario e amico Apollo. Il ragazzo ha deciso di dedicarsi al pugilato nonostante il padre sia morto proprio sul ring.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Francis Lawrence, Red Sparrow, con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton. Dominika lotta per sopravvivere nella burocrazia dell’intelligence post-sovietica. Diventata una “Sparrow”, agente addestrato alla seduzione, deve operare contro un agente della CIA.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 1988, di John McTiernan, Trappola di cristallo, con Bruce Willis. L’agente McLane raggiunge a Los Angeles l’ex moglie per le feste di Natale. La donna lavora innun grattacielo, dove fa irruzione un commando armato. Lui entra in azione.

Su Cine34, alle 21.00, il film western del 1969, di Giuseppe Colizzi, La collina degli stivali, con Terence Hill, Bud Spencer. Inseguito da una banda di fuorilegge, il pistolero Cat Stevens si rifugia in un circo. Con l’aiuto degli artisti e dell’amico Hutch, organizza un piano per sgominare i criminali.

Stasera in tv giovedì 15 febbraio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di spionaggio del 2012, di Tony Gilroy, The Bourne Legacy, con Jeremy Renner. La Cia teme che un programma segreto, studiato per addestrare le sue spie, venga scoperto. Il creatore del progetto decide allora di cancellarne ogni traccia, a partire dall’agente Aaron Cross.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Damiano e Fabio D’Innocenzo, Favolacce, con Elio Germano. La famiglia di Bruno e Dalila vive in un quartiere periferico di Roma. Lì i grandi sono frustrati e i figli assorbono la loro negatività, cercando di difendersi come possono.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2010, di Susanna White, Tata Matilda e il grande botto, con Emma Thompson. Dopo che suo marito è partito per il fronte, Isabel deve badare da sola a tre figli e due nipoti. In suo aiuto arriva però l’intraprendente Matilda, non proprio bellissima ma piena di risorse.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film poliziesco del 1989, di Andrei Konchalovsky, Tango & Cash, con Kurt Russell, Sylvester Stallone. Due agenti di Los Angeles indagano su un trafficante di droga che, però, ha amicizie molto potenti. Tanto che i due finiscono in carcere con l’accusa di corruzione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2022, di Steven Soderbergh, Kimi – Qualcuno in ascolto, con Zoe Kravitz. Angela, una ragazza agorafobica, è incaricata di ascoltare le registrazioni di uno smart speaker. Un giorno trova un file in cui sono registrate le prove di un crimine.