S-Fidiamoci serie tv Rai Gulp – trama, cast, finale

Da martedì 20 febbraio alle ore 20:00 su Rai Gulp va in onda la nuova serie per adolescenti dal titolo S-Fidiamoci. L’appuntamento è tutti i giorni nella medesima collocazione oraria dal lunedì fino al venerdì.

La produzione è dell’Italia. L’anno di realizzazione è il 2023.

S-Fidiamoci film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Matteo Gentiloni. Nel cast ci sono Ludovica Porreca, Lorenzo Dellapasqua, Andrea Lintozzi, Melissa Zijno, Letizia Arnò, Alessandro Lucarini, Elena Miccichè, Isnaba Na Montche, Sara Sartini, Evita Ciri, Carolina Leporatti, Daniele Coscarella e Simone Gallocon. Inoltre Luisa De Santis che interpreta l’anziana nonna Carmen.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Roma e zone limitrofe nel territorio del Lazio.

La produzione è della Movimenti Production in collaborazione con Rai Kids e Rai Ragazzi.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

S-Fidiamoci – trama della serie tv in onda su Rai Gulp

I due protagonisti principali sono Aria e Tommaso che sono stati fin da bambini molto amici. Si ritrovano dopo anni trascorsi lontano l’uno dall’altra mentre le rispettive famiglie sono ad un punto di svolta.

Circondati dai loro amici, ognuno con personalità particolare e sui generis, i ragazzi frequentano lo stesso liceo. Dopo qualche chiacchierata informale, comprendono di essere cambiati crescendo, ma sotto molti aspetti, sono sempre più simili l’uno all’altro soprattutto in una caratteristica: entrambi hanno paura del giudizio degli altri.

Inoltre non riescono a rapportarsi con i loro compagni di classe in maniera sincera. Aria, tra l’altro, è insicura del proprio aspetto e, per superare questa condizione, non risparmia a nessuno una tagliente ironia.

Tommaso invece preferisce nascondersi dietro la maschera del buffone. Tutto questo per celare ai coetanei che è sempre preda di un’ansia ingestibile. A cercare di migliorare i loro caratteri, ora che sono diventati adolescenti, sarà la riscoperta del loro passatempo quando erano bambini. Ovviamente i due ragazzi cambiano un po’ il gioco che li metteva in competizione, ma decidono di affrontare le sfide per cercare di capire chi resiste fino in fondo. Ad esempio una di queste sfide è restare senza internet per 24 ore, oppure non dire bugie per un giorno intero.

La serie è basata su un soggetto di Alessandra Colombo, Nicola Conversa ed Erica Gallesi, che hanno scritto la sceneggiatura con Mario Bellina, Paolo Bontempo, Andrea Fazzini ed Eleonora Fornasari.