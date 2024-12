Champions League 20 21 febbraio, la programmazione tv: Inter-Atletico Madrid su Canale 5

Martedì 20 e mercoledì 21 febbraio si svolgono gli ultimi quattro ottavi di finale di andata di Champions League. Nella due giorni di coppa, scendono in campo l’Inter e il Napoli.

Champions League 20 21 febbraio, i nerazzurri su Canale 5

Martedì 20 febbraio sono previsti i primi due ottavi di finale di andata di Champions League. Alle ore 21:00, in primis, è in programma il fischio di inizio della partita fra l’Inter e l’Atletico Madrid.

I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi, che stanno dominando il campionato di Serie A, sperano di replicare i risultati dell’anno scorso, quando riuscirono a raggiungere la finale. Contro di loro, però, c’è l’insidiosa compagine guidata dal Cholo Diego Simeone.

Inter-Atletico Madrid del 20 febbraio di Champions League è visibile, in primis, su Sky. Sulla piattaforma satellitare è in onda su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. La telecronaca è a cura di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

L’appuntamento dello stadio San Siro è offerto anche in diretta e in chiaro su Canale 5. Qui il collegamento parte alle 20:50, subito dopo la versione ridotta di Striscia la Notizia!, ed è raccontata da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

PSV Eindhoven contro Borussia Dortmund su Sky e Mediaset Infinity

Altro match importante di Champions League previsto per il 20 febbraio è quello fra PSV Eindhoven e Borussia Dortmund. L’ottavo di finale, al via dalle ore 21:00, è trasmesso solo a pagamento, in primis su Mediaset Infinity con la telecronaca di Massimo Callegari e Giancarlo Camolese. Su Sky, invece, è raccontato da Pietro Nicolodi.

Gli highlights di PSV-Borussia Dortmund sono visibili per la prima volta in chiaro su Canale 5, durante lo studio post-partita previsto al termine di Inter-Altetico Madrid. In tale spazio, condotto da Alberto Brandi, presenziano come opinionisti Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

Champions League 20 21 febbraio, il Napoli su Amazon Prime Video

La due giorni di Champions League procede mercoledì 21 febbraio. Alle 21:00 giocano i portoghesi del Porto e gli inglesi dell’Arsenal, nei palinsesti di Mediaset Infinity. Le voci scelte dal Biscione per narrare le azioni dell’incontro sono quelle di Massimo Callegari e Roberto Cravero. Su Sky, invece, l’unico commentatore impegnato è Massimo Marianella.

Infine, nel calendario del 21 febbraio di Champions League c’è la sfida fra il Napoli e il Barcellona. I Partenopei, dopo l’esonero di Walter Mazzarri, scendono in campo per la prima volta con il nuovo tecnico Francesco Calzona. L’incontro è in onda e in esclusiva solo su Amazon Prime Video, con il commento di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.