Regina Rossa serie tv Prime Video – trama, cast, finale

Prime Video propone la serie tv dal titolo Regina Rossa. Si tratta di un prodotto di genere thriller con atmosfere drammatiche.

La produzione è della Spagna. L’anno di realizzazione è il 2024 e la prima stagione della serie si compone di sette episodi in totale, ognuno della durata di 40 minuti circa.

Regina Rossa serie – regia, protagonisti, dove è girata

La regia è di Koldo Serra. Protagonisti principali sono Antonia Scott e Jon Gutierrez interpretati rispettivamente da Vicky Luengo e Hovik Keuchkerian. Nel cast anche Celia Freijeiro nel ruolo di Carla Ortiz.

Le riprese si sono svolte in Spagna, in particolare a Madrid e zone limitrofe nel territorio della capitale spagnola.

La produzione è della Dopamine in collaborazione con Prime Video e Scenic Rights.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Reina Roja.

Regina Rossa – trama della serie tv in onda su Prime Video

Con un quoziente intellettivo di 242, Antonia Scott è ufficialmente la persona più intelligente sulla Terra. La sua intelligenza l’ha resa la ‘Regina Rossa’ di un progetto di polizia segreto e sperimentale. Ma quello che sembrava un dono è diventato, con il trascorrere del tempo, una maledizione, e Antonia ha finito per perdere tutto.

Quando il figlio di un potente magnate viene trovato orribilmente assassinato e la figlia dell’uomo più ricco di Spagna viene rapita, l’organizzazione della ‘Regina Rossa’ si mette in moto. Per riattivare Antonia, il suo ex capo, Mentor, si rivolge a Jon Gutiérrez, un poliziotto basco irascibile al punto da essere ad un passo dal farsi espellere dalla Polizia.

Giocando al gatto e al topo, Jon e Antonia scoprono di ammirarsi e completarsi quasi quanto si irritano a vicenda.

Regina Rossa è un thriller inquietante ambientato a Madrid, una città che gioca un ruolo centrale nella storia e unisce l’urgenza e l’azione dell’indagine con la chimica intrigante e brillante che si è creata tra i due protagonisti.

Regina Rossa: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Regina Rossa e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori