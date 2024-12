Un posto al sole, le trame dal 26 febbraio al 1° marzo

Un posto al sole, soap opera di Rai 3, è in onda con nuove puntate nella settimana da lunedì 26 febbraio a venerdì 1° marzo. Gli episodi sono visibili a partire dalle ore 20:50.

Un posto al sole 26 febbraio 1° marzo, regista e dove è girata

Un posto al sole è una produzione originale di Rai Fiction e Fremantle. Con esse ha collaborato il Centro di Produzione TV Rai di Napoli. Il titolo è tra i più longevi della televisione italiana, essendo in programmazione da 27 anni. La regia è a cura di Stefano Amatucci. Le riprese, invece, si sono svolte a Napoli, dove è ambientata anche la trama.

La settimana con Un posto al sole inizia lunedì 26 febbraio. Rosa sta per iniziare la giornata di lavoro a Palazzo Palladini quando scopre che Manuel non è andato a scuola. Luca, intanto, è nel panico perché ha dimenticato la porta aperta del frigo. Giulia, però, lo tranquillizza.

Un posto al sole 26 febbraio 1° marzo, la trama

Nel corso di Un posto al sole di martedì 27 febbraio, Viola sente il peso per la relazione con Damiano. Quest’ultimo è molto impegnato dal ruolo di genitore, in quanto Manuel sembra essere coinvolto in un fatto decisamente preoccupante.

Il mercoledì, Giancarlo decide di trasferirsi definitivamente all’interno di Palazzo Palladini. Nel frattempo, torna il sereno nel rapporto fra Michele e Silvia. Nonostante il trasferimento di Clara a casa di Alberto, Rosa è determinata a non abbandonare il proprio appartamento. La donna riceve nuove intimidazioni.

Le trame di giovedì e venerdì

La settimana di Un posto al sole dal 27 febbraio al 1° marzo procede con l’episodio in onda su Rai 3 il giovedì. Raffaele è pronto a lasciare Napoli per raggiungere il Trentino. Prima, però, è alla ricerca del suo sostituto a lavoro e, a tal proposito, chiede aiuto a Rosa. Quest’ultima, nell’episodio del venerdì, si trasferisce da Giulia. Clara, invece, confessa a Marika di essere in ansia per i timori per essere tornata a casa di Alberto.

Un posto al sole 26 febbraio 1° marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Un posto al sole, visibile su Rai 3 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.