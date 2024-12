Terra Amara, le trame dal 26 febbraio al 2 marzo

Terra Amara, soap turca in onda il pomeriggio su Canale 5, torna con nuove puntate nella settimana dal 26 febbraio al 2 marzo. Gli episodi, come di consueto, prendono il via a partire dalle 14:10 circa.

Terra Amara 26 febbraio 2 marzo, regista e dove è girata

Terra Amara è una produzione di Tims&B Productions. I registi che hanno lavorato alla serie sono Murat Seracoglu ed Evren Karabiyik Gunaydin. Gli sceneggiatori, invece, sono Yildiz Tunc, Ayca Uzum, Atilla Ozel, Selena Caglayan e Melis Veziroglu Yilmaz. Il titolo è originale della Turchia, dove è andato in onda con sull’emittente ATV con il titolo di Bir Zamanlar Cukorova.

Nella puntata di Terra Amara di lunedì, Hakan fa di tutto pur di proteggere la propria identità con Zuleyha. L’uomo, infatti, finge che la lettera di ricatto di Betul sia, in realtà, una lettera d’amore da parte di una donna con cui ha avuto una relazione.

Terra Amara 26 febbraio 2 marzo, le trame

La settimana di Terra Amara prosegue martedì. Dopo la morte di Saniye è rimasto vacante il ruolo di responsabile dei braccianti. Per trovare il sostituto, Zuleyha annuncia la volontà di indire delle elezioni.

Il mercoledì, Rasit e Gaffur apprendono che la protagonista ha aperto le candidature per un posto da responsabile delle elezioni. I due, così, scelgono di presentare la loro candidatura. Intanto, Betul ha scoperto la vera identità di Hakan ed è sequestrata dagli uomini di Gungor.

Le trame settimanali dal 26 febbraio al 2 marzo procedono il giovedì. Zuleyha è intenzionata a vendicarsi di Erdil, cioè l’uomo che aveva tentato di abusare di lei quando era stata rapita da Ozhan. Il personaggio principale, così, decide di rapirlo, minacciandolo ed umiliandolo.

Spoiler finale

Nella puntata di Terra Amara di venerdì 1° marzo, Lutfiye è in ansia perché deve affrontare il primo giorno all’interno del Consiglio Regionale. Mehmet-Hakan, nel frattempo, cerca un modo per riconquistare la fiducia di Zuleyha. Quest’ultima, infatti, è scettica a causa delle voci sulla sua vera identità arrivate da Vahap.

Infine, nel doppio appuntamento di sabato 2 marzo, Vahap si mette sulle tracce di Bayram, sospettato di aver attentato alla vita di Hakan. Fikret e Cetin, invece, sono bloccati in Libano, dove è scoppiata una sanguinosa guerra civile.

Terra Amara 26 febbraio 2 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la puntata di Terra Amara, visibile su Canale 5 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.