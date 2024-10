Disney+ Shōgun : cast e curiosità della nuova serie

La miniserie Disney+ Shōgun è una nuova produzione anglo-americana in 10 episodi. Sullo sfondo, le straordinarie vicende del Giappone feudale.

La nuova miniserie Disney+ Shōgun : puntate, cast e protagonisti

La miniserie Disney+ Shōgun ruota principalmente attorno a tre personaggi principali. L’attore giapponese Hiroyuki Sanada interpreta Yoshii Toranaga, abile stratega e personaggio temuto e stimato. Sanada ha all’attivo un numero significativo di progetti di successo. Ha ricoperto ruoli in film come L’ultimo samurai, Bullet Train e John Wick: Chapter 4. Con una carriera lunga quasi sessant’anni, è probabilmente il più famoso interprete giapponese vivente esportato a Hollywood.

Accanto a lui, troviamo Anna Sawai. L’attrice neozelandese interpreta Lady Mariko, la mediatrice che permette la comunicazione tra Toranaga e Blackthorne. Molti ricorderanno di averla vista nella serie Pachinko.

L’inglese Cosmo Jarvis veste i panni di John Blackthorne, il pilota inglese la cui nave si è arenata. Jarvis è famoso per i suoi ruoli in costume, soprattutto in Lady Macbeth e Persuasione. Il resto del cast, sebbene Shōgun sia una produzione occidentale (è girata in Canada), comprende rinomati attori giapponesi.

La trama di Shōgun

La miniserie Disney+ Shōgun è tratta dall’omonimo best-seller del 1975 di James Clavell, è ambientata nei primi anni del 1600. In quel periodo ha inizio una guerra civile, protagonista lo scaltro Lord Yoshi Toranaga, un samurai leggendario. Potente ma cauto, cerca un modo pacifico per sconfiggere i suoi rivali desiderosi di conquistare il potere.

Contemporaneamente, una nave europea naufraga nei presso di un vicino villaggio di pescatori. Il pilota della nave, un inglese di nome John Blackthorne, porta con sé segreti che potrebbero aiutare Toranaga nella sua lotta. Quei segreti sono anche in grado di rovinare i nemici di Blackthorne: i preti gesuiti e i mercanti portoghesi.

I destini di Toranaga e Blackthorne in Disney+ Shogun sono intrecciati. I due dipendono dalla loro traduttrice, Toda Mariko, una nobildonna cristiana. Elegante e intelligente, attira le attenzioni di Blackthorne, che si invaghisce di lei. Questa attrazione conduce a una trama romantica che si intreccia agli intrighi politici.

Curiosità: la versione del 1980

La miniserie Disney+ Shōgun è prodotta da Justin Marks e sua moglie Rachel Kondo. Hiroyuki Sanada, protagonista della serie, assume anche il ruolo di produttore. La miniserie Disney+ Shōgun è prodotta dall’americana FX Productions. Molti spettatori faranno confronti con un’altra produzione, che porta lo stesso titolo ed è il primo adattamento del romanzo di Clavell.

Nel 1980, infatti, è stata realizzata una trasposizione molto popolare con protagonisti Richard Chamberlain e Toshiro Mifune. Rispetto al suo predecessore, in questo remake ci sono alcune sostanziali novità. Il nuovo Shōgun, a differenza della versione del 1980, si concentra principalmente sulla prospettiva giapponese. Questo permette alla narrazione di rimanere fedele alle sue radici.

La miniserie del 1980, pur concentrandosi più o meno sulla stessa trama, dava maggiore risalto al punto di vista occidentale. Questa è una gradita novità rispetto a molti altri rifacimenti che mancano di autenticità culturale nel riportare in vita pezzi importanti della storia.