Stasera in tv giovedì 4 aprile 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 4 aprile 2024. Su Rai2, il film L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, con Liam Neeson. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 4 aprile 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Purché finisca bene – “La fortuna di Laura”, con Lucrezia Lante Della Rovere, Emanuela Grimalda, Andrea Pennacchi. Gaeta. Laura Trabacchi (Lucrezia Lante Della Rovere) è un’arredatrice di successo che ha cresciuto da sola la figlia. Quando la relazione con il marito di una cliente viene scoperta, Laura perde la casa e anche il lavoro. L’ex domestica Agnese la ospita nel suo appartamento.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Anche stasera, nello studio del programma di Geppi Cucciari, il pubblico è formato da spettatori selezionati attraverso specifiche categorie demoscopiche definite dall’istituto Gfk. Per esempio, anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo. Saranno loro ad interagire con i cosiddetti “competenti”.

Su Rai5, alle 21.15, Concerto di Pasqua da Orvieto 2024. Dal Duomo di Orvieto, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Daniele Gatti, interpreta: Haydn, Taruersymphonie; Hindemith, Nobilissima Visione, Suite; Wagner, Parsifal, Incantesimo del Venerdì Santo.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. La violenza delle baby gang, gli adempimenti che incombono su milioni di italiani per adeguarsi alle nuove norme sulle case green, le conseguenze dell’abolizione del reddito di cittadinanza: sono solo alcuni dei temi che in queste settimane vengono approfonditi in studio da Paolo Del Debbio.

Su Canale 5, alle 21.20, la seconda puntata della fiction Se potessi dirti addio, con Gabriel Garko, Anna Safroncik. Elena ha ormai scoperto l’identità del paziente 13 (Gabriel Garko), ma è prematuro rivelargliela. Grazie ai colloqui con le persone che popolavano la vita pre-ricovero dell’uomo, Elena (Anna Safroncik) viene a conoscenza di suoi dettagli privati e professionali, ma anche di un tremendo trauma. (In base ad una diversa programmazione Mediaset, questa seconda puntata doveva andare in onda domani venerdì 5 aprile. Va in onda stasera e la soap Terra amara sarà riprogrammata in altra data. Domani sera, la terza e ultima puntata della fiction Se potessi dirti addio, prevista per venerdì 12 aprile).

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. Da sempre è una finestra aperta sull’attività del Governo e dell’opposizione. E il talk di Corrado Formigli lo è ancora di più in questo periodo alla luce delle elezioni regionali, ma anche in proiezione di quelle europee.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Non mancano gli interventi musicali con gli Oblivion e Dado oltre alle imitazioni di Francesco Cicchitella. Parliamo dello show tutto da ridere condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers sul palco del Teatro Galleria di Legnano.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Cucine da incubo Usa. I proprietari dell’“El Cantico”, un ristorante portoricano, faticano a rimanere a galla a causa della pandemia di Covid-19. In preda alla disperazione, decidono di contattare Gordon Ramsay per salvare la loro attività in fallimento.

I film di questa sera giovedì 4 aprile 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film d’azione del 2021, di Jonathan Hensleigh, L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, con Liam Neeson, Laurence Fishburne. Dopo un’esplosione in una miniera in Canada 36 persone restano intrappolate. Mike (Liam Neeson) e il fratello Gurty (Marcus Thomas) partecipano con altri autisti di Tir alla missione di salvataggio, ma per arrivare sul posto devono guidare sul ghiaccio sottile. Sarà un viaggio pieno di imprevisti.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’azione del 2006, di Richard Donner, Solo 2 ore, con Bruce Willis, Mos Def, David Morse. Depresso e con problemi di alcolismo, il detective Mosley sembra ormai finito. Ma per proteggere un testimone dai suoi colleghi corrotti, ritroverà la grinta e la voglia di reagire.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di spionaggio del 2014, di Matthew Vaughn, Kingsman: Secret Service, con Colin Firth. Finito nei guai, il giovane Eggsy (Taron Egerton) compone il numero di telefono inciso sulla medaglia che gli consegnò 17 anni prima, dopo la morte del padre, l’agente Galahad, alias Harry Hart (Colin Firth). Questi gli offre l’occasione di una nuova vita: entrare come spia nell’agenzia Kingsman.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film storico del 2013, di Noam Murro, 300: l’alba di un impero, con Sullivan Stapleton. 480 a.C. Il generale greco Temistocle si ritrova a combattere contro l’esercito persiano. Con molta astuzia, il condottiero pianifica una battaglia navale destinata a passare alla storia.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 1991, di Kathryn Bigelow, Point Break, con Keanu Reeves, Patrick Swayze. Per finanziarsi, Bodhi e i suoi amici surfisti rapinano le banche mascherati da ex presidenti degli Stati Uniti. Ma l’agente dell’Fbi Johnny Utah si mette sulle loro tracce.

Stasera in tv giovedì 4 aprile 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di e con Paola Cortellesi, C’è ancora domani. Nella Roma del dopoguerra, Delia è la moglie di Ivano, autoritario e violento, ha tre figli, accudisce il suocero e guadagna con dei lavoretti. L’arrivo di una lettera misteriosa la spinge a sognare un domani migliore.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film horror del 1996, di Robert Rodriguez, Dal tramonto all’alba, con Quentin Tarantino, George Clooney. Dopo aver svaligiato una banda messicana, i fratelli Seth e Richard si danno alla fuga verso la frontiera. Si ritrovano, però, in un locale che è in realtà un covo di vampiri.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Kirsten Sheridan, La musica nel cuore, con Freddie Highmore. Dopo mille peripezie, un ragazzino con un grande talento per la musica riesce a ritrovare i genitori. Tutto accade durante un magico concerto al Central Park di New York.