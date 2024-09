Makari puntata Tutti i libri del mondo: trama, cast e curiosità della fiction di Rai 1

Domenica 3 marzo, su Rai 1, è in onda la puntata Tutti i libri del mondo della terza stagione di Makari. La fiction con protagonista Claudio Gioè è trasmessa, come di consueto, a partire dalle ore 21:25 circa.

Makari Tutti i libri del mondo, regista e dove è girata

Tutti i libri del mondo, così come gli altri appuntamenti della terza stagione di di Makari, è una produzione originale di Rai Fiction e Palomar. Con esse ha collaborato la Sicilia Film Commission. I registi sono Monica Vullo e Riccardo Mosca..

Gli sceneggiatori, invece, sono Carlotta Massimi, Attilio Caselli, Leonardo Marini, Salvatore De Mola e Ottavia Madeddu. Le riprese si sono svolte in Sicilia. La sigla, scritta da Ignazio Boschetto, è eseguita da Il Volo.

La terza stagione di Makari è composta da quattro puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa due ore. Gli episodi sono fruibili in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Makari Tutti i libri del mondo, la trama

Nel corso di Tutti i libri del mondo di Makari, il protagonista Saverio deve affrontare un imprevisto. In Sicilia, infatti, sono in arrivo i suoceri, ovvero i genitori di Suleima. In particolare, il padre Antonio, interpretato da Antonino Bruschetta, dimostra decisamente poco apprezzamento verso il compagno della figlia, creando qualche attrito nella coppia. Come se non bastasse, il rapporto fra i due personaggi principali è ulteriormente messo alla prova dalle continue interferenze di Michela e Giulio.

La morte di Nino

Durante la puntata di Makari intitolata Tutti i libri del mondo, Saverio Lamanna e Piccionello devono lavorare su un caso molto complesso, con protagonista Nino Ardente. Quest’ultimo, ex editore molto noto nella zona, ha avuto una lunga relazione con Marilù.

Il fidanzamento è terminato, ma l’affetto fra i due non è mai scemato, tanto che la donna ha continuato a frequentare l’uomo, che intanto ha iniziato a lavorare come venditore ambulante di libri usati.

Un giorno, Marilù si reca da Antonio e scopre che quest’ultimo è stato ucciso. Gli inquirenti giungono sul posto ed effettuano i primi rilievi. La principale sospettata per l’omicidio è proprio Marilù. Lamanna non crede che l’amica possa aver commesso il crimine e inizia, così, ad indagare per scagionarla.

Makari Tutti i libri del mondo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza stagione di Makari.