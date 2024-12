Makari puntata La città perfetta: trama, cast e curiosità della serie di Rai 1

La terza stagione di Makari prosegue domenica 25 febbraio su Rai 1 con la puntata La città perfetta. L’appuntamento è in onda a partire dalle ore 21:25 circa, subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Makari La città perfetta, regista e dove è girata

La città perfetta di Makari è una produzione originale di Rai Fiction e Palomar, che l’hanno realizzata con la collaborazione della Sicilia Film Commission. I registi che hanno lavorato alla terza stagione sono Monica Vullo e Riccardo Mosca.

Le sceneggiature, invece, sono scritte da Carlotta Massimi, Attilio Caselli, Leonardo Marini, Salvatore De Mola e Ottavia Madeddu. La sigla, scritta da Ignazio Boschetto, è eseguita da Il Volo.

La terza stagione di Makari è composta da quattro puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa due ore. La rete ammiraglia Rai, salvo improvvisi cambi di palinsesto, le trasmette per altrettante settimane, nel prime time della domenica. Le riprese si sono svolte in Sicilia.

Makari La città perfetta, la trama

Nel corso de La città perfetta di Makari, la storia dei protagonisti si intreccia con quella reale della Sicilia. Saverio Lamanna, infatti, decide di partecipare, su invito, a un importante convegno che si svolge a Gibellina.

La storia del piccolo comune di poco più di 3 mila abitanti è profondamente legata al terremoto del 1968. Il sisma, oltre ad aver causato centinaia di vittime, ha completamente distrutto il borgo.

Nei decenni successivi al terremoto, Gibellina è stata lentamente ricostruita. Ed è proprio per ricordare questo importante sforzo di ricostruzione che, durante l’appuntamento di Makari, si svolge la conferenza alla quale partecipa Saverio.

Spoiler finale

Nel corso de La città perfetta di Makari inizia l’incontro, che però non va come previsto. Poco tempo dopo il via ai lavori, alcuni dei partecipanti sono coinvolti in una colluttazione. Ad avere la peggio è Leone, ovvero la persona che ha organizzato l’evento e che perde la vita. Lamanna e Piccionello iniziano subito le indagini. In breve, capiscono di trovarsi di fronte a una vicenda che affonda le radici nel passato.

Makari La città perfetta, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza stagione di Makari, le cui puntate, oltre ad essere in onda su Rai 1, sono visibili anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.