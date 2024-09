Un posto al sole, le trame delle puntata dal 4 all’8 marzo

Un posto al sole, storica soap opera di Rai 3, torna con nuove puntate nella settimana da lunedì 4 a venerdì 8 marzo. Gli appuntamenti, come di consueto, prendono il via a partire dalle 20:50 circa.

Un posto al sole 4 8 marzo, regista e dove è girata

Un posto al sole è una produzione originale di Rai Fiction e Fremantle. Con esse ha collaborato il Centro di Produzione TV Rai di Napoli. Il titolo è tra i più longevi della televisione italiana, essendo in programmazione da 27 anni. La regia è a cura di Stefano Amatucci. Le riprese, invece, si sono svolte a Napoli, dove è ambientata anche la trama.

Durante Un posto al sole del 4 marzo, Marina continua a pensare alla sua maternità tardiva. Ida, intanto, apprende che le condizioni di salute del padre sono in forte peggioramento. Diego vorrebbe esprimere la propria vicinanza, ma lei lo respinge.

Un posto al sole 4 8 marzo, la trama

La settimana dal 4 all’8 marzo di Un posto al sole procede martedì. Niko è in Trentino Alto Adige, dove continua la sua vacanza. Intanto, Manuela, a Napoli, è in preda alla gelosia. Ida, sempre più in ansia per la salute del padre, continua a tenere lontano Diego, che soffre per la situazione che si è creata.

Il mercoledì, Rosa prende una decisione inaspettata che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. La vacanza di Niko procede a gonfie vele, anche grazie a un incontro inaspettato, che però alimenta la gelosia di Manuela. Filippo e Serena litigano per Irene.

Le trame del giovedì e del venerdì

La settimana di Un posto al sole procede giovedì 7 marzo. La convivenza con Alberto destabilizza Clara, che in passato è già stata legata all’uomo. Eduardo, ignaro che la donna è tornata a vivere con l’ex, prova a riallacciare i rapporti.

Infine, nel corso di Un posto al sole dell’8 marzo, Mariella prosegue la frequentazione con Bice per infastidire Guido. Edoardo apprende che Clara è tornata a vivere con Alberto e per la donna inizia un periodo di profonda crisi.

Un posto al sole 4 8 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Un posto al sole, visibile su Rai 3 e in diretta streaming e on demand su Rai Play.