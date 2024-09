911 e 911 Lone Star, le puntate Avvolto nel rosso e Guida genitoriale il 17 marzo su Rai 2: trama e cast

Domenica 17 marzo, su Rai 2, sono in onda gli episodi Avvolto nel rosso di 911 e Guida genitoriale di 911 Lone Star. Gli appuntamenti sono trasmessi dalle ore 21:20.

911 Avvolto nel rosso, regista e dove è girata

Avvolto nel rosso è il decimo episodio della quinta stagione di 911. La serie, ambientata e girata a Los Angeles, racconta il lavoro dei paramedici, vigili del fuoco e poliziotti della città. In totale, il quinto capitolo della produzione è composto da 18 appuntamenti, dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Il regista è Bradley Buecker, mentre gli sceneggiatori sono Kristen Reidel, Juan Carlos Coto e Tim Minear.

Il medesimo cast tecnico guida la produzione di di 911 Lone Star, la cui programmazione tv della terza stagione procede il 17 marzo con l’episodio Guida genitoriale. La produzione, spin off di 911, è ambientata e girata nella città di Austin, in Texas.

911 Avvolto nel rosso, la trama

Nella puntata odierna di 911, i protagonisti sono a lavoro nella Vigilia di Natale. In città si respira un clima di festa, ma non mancano le chiamate di emergenza. Athena aiuta due donne che hanno scoperto di avere il marito in comune.

Una ragazza, invece, chiede i soccorsi dopo essere rimasta bloccata in un ascensore del palazzo. La squadra di pompieri, infine, fa di tutto per far passare il miglior Natale possibile a una donna anziana e ad una famiglia.

Intanto, in 911, Eddie deve affrontare l’emotività del figlio Christopher, che da qualche tempo è turbato da alcuni incubi ricorrenti.

911 Lone Stare Guida genitoriale, la trama

Al termine di Avvolto nel rosso di 911, su Rai 2 inizia la puntata Guida genitoriale di 911 Lone Star. La 126, guidata da Owen e Terry, intervengono nei pressi di un ristorante a tema medioevo, dove si è verificato un caso di avvelenamento con il monossido di carbonio. I protagonisti, intanto, sono fortemente preoccupati per Paul, che è in ripresa ma rifiuta di parlare con Marjan.

911 Avvolto nel rosso, il cast

Di seguito l’elenco degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Avvolto nel rosso di 911, visibile su Rai 2 e in diretta streaming e on demand su Rai Play il 17 marzo.

Angela Bassett : Athena;

Peter Krause : Bobby;

Oliver Stark : Evan;

Ryan Guzman : Eddie;

Aisha Hinds : Hen;

Kenneth Choi : Howard Han;

Jennifer Love Hewitt: Maddie.

Qui, invece, il cast degli interpreti presenti in 911 Lone Star.